Chuyển cơ quan công an gần 600 hồ sơ có dấu hiệu vi phạm về hóa đơn

Kiểm tra những lĩnh vực có nguy cơ và rủi ro cao

Sáng 12/11, tại phiên chất vấn Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn, đại biểu Hà Đức Minh (Lào Cai) cho biết, cử tri phản ánh tình trạng mua bán trái phép hóa đơn vẫn diễn ra, mặc dù hóa đơn điện tử đã được triển khai áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Ông đề nghị Bộ trưởng cho biết nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp chấn chỉnh tình trạng này?

Đại biểu Hà Đức Minh (Lào Cai). Ảnh: Như Ý

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, cơ quan thuế đã phát hành tổng cộng hơn 10 tỷ hóa đơn, trong đó có khoảng 5,2 tỷ hóa đơn điện tử và 5,5 tỷ hóa đơn giấy theo số liệu được nêu trong báo cáo.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, vẫn còn tình trạng mua bán hóa đơn trái phép, lợi dụng thông tin và mã số thuế để thực hiện các hành vi vi phạm.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp ngăn chặn, đặc biệt là tăng cường ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý thuế.

Bộ trưởng Tài Chính cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là các đơn vị liên quan đến quản lý dữ liệu và định danh trên môi trường mạng, nhằm xác định chính xác người đăng ký, người đứng tên chủ sở hữu và chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó sẽ gắn trách nhiệm của doanh nghiệp, người đại diện doanh nghiệp với hoạt động thực tế của đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động thực tế của doanh nghiệp.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Như Ý

Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến việc tập trung kiểm tra những đối tượng, lĩnh vực có nguy cơ và rủi ro cao, qua đó hạn chế tối đa tình trạng mua bán hóa đơn trái phép, gây bất ổn cho hoạt động kinh doanh và thất thoát ngân sách nhà nước.

Đáng lưu ý, ông Tuấn thông tin, từ năm 2022 đến nay đã chuyển gần 600 hồ sơ các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm, liên quan đến mua bán hóa đơn, sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

“Một chính sách muốn đi vào cuộc sống, ngoài việc xây dựng chính sách tốt, còn phải làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người dân và doanh nghiệp hiểu rõ, thực hiện đúng quy định”, ông nói.

Đồng thời, theo ông, cần tăng cường kiểm tra, giám sát và hoàn thiện cơ chế để bảo đảm các quy định pháp luật được thực thi nghiêm túc. Đây là giải pháp quan trọng nhằm chấm dứt tình trạng mua bán hóa đơn trái phép.

Đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của người dân

Đại biểu Lê Thị Song An (Tây Ninh) chất vấn về các giải pháp huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án PPP. Bộ Tài chính có giải pháp gì để bảo đảm nguồn vốn này được bố trí kịp thời, đầy đủ?

Đại biểu Lê Thị Song An (Tây Ninh). Ảnh: Như Ý

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, việc huy động nguồn lực tư nhân thông qua hình thức PPP nhằm huy động nguồn lực của toàn xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng. Đây là phương thức đã được nhiều quốc gia trên thế giới triển khai thành công.

Tại Việt Nam, từ khi Luật PPP ra đời năm 2020 đến nay, chúng ta đã triển khai 69 dự án PPP, tập trung chủ yếu vào hai hình thức BOT và BT.

Theo thông lệ quốc tế, một dự án PPP có thể cần khoảng thời gian 60 năm để thu hồi vốn. Vì vậy, cần có cơ chế để giảm thiểu rủi ro, tạo điều kiện thu hút nguồn lực tư nhân.

Muốn làm được điều đó, chúng ta phải xây dựng một hệ thống cơ chế, chính sách công khai, minh bạch và có tính khả thi.

Theo kinh nghiệm quốc tế, để triển khai hiệu quả các dự án PPP, cần chú trọng ba loại quỹ và nguồn lực hỗ trợ: quỹ hỗ trợ chuẩn bị dự án; quỹ hỗ trợ tài chính; quỹ đầu tư dài hạn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trả lời chất vấn. Ảnh: Như Ý

Như vậy, cần quan tâm đến ba nguồn lực hỗ trợ nêu trên để tạo điều kiện huy động vốn từ khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, khi triển khai các dự án PPP, chúng ta cũng phải đặc biệt quan tâm đến quyền lợi của người dân.

Ví dụ, khi đầu tư đường cao tốc theo phương thức PPP, bên cạnh tuyến đường cao tốc có thu phí, vẫn cần duy trì, sửa chữa hệ thống đường hiện hữu để người dân có thêm sự lựa chọn.

Người dân có thể lựa chọn đi trên tuyến đường hiện hữu hoặc sử dụng đường cao tốc để tiết kiệm thời gian, di chuyển nhanh hơn. Như vậy, chúng ta vừa huy động được nguồn lực tư nhân, vừa bảo đảm quyền lựa chọn và lợi ích của người dân.