Diễn biến mới nhất tại 'siêu cảng' hơn 2 tỷ USD, quy mô 172ha của Việt Nam, có bóng dáng 'gã khổng lồ' vận tải biển toàn cầu

Phối cảnh bến cảng Liên Chiểu

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Đà Nẵng, ngày 11/11, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND thành phố đã ký, ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc tiến độ Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu.

Quyết định chỉ rõ, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác, ông Lê Thành Hưng - Giám đốc Sở Xây dựng giữ vai trò Tổ phó.

Theo Quyết định, Tổ công tác này có nhiệm vụ theo dõi, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Đồng thời, các thành viên trong Tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức, theo dõi, rà soát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, công việc và tiến độ tổng thể của dự án, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc phát sinh; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan và đề xuất giải pháp xử lý, tháo gỡ theo thẩm quyền.

Dự án Đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu đã được khởi động vào ngày 28/3. Công trình có quy mô 172,6ha, được định hướng phát triển thành cảng container hiện đại, trung tâm trung chuyển quốc tế của khu vực miền Trung.

Công suất thiết kế của dự án đạt khoảng 5,7 triệu TEUs/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn hàng hóa), trong đó sản lượng khai thác đến năm 2030 dự kiến đạt từ 14,25 đến 36,3 triệu tấn/năm.

Khu bến dự kiến đầu tư 8 bến container với tổng chiều dài cầu cảng khoảng 2.750 m, có khả năng tiếp nhận tàu container đến 18.000 TEUs; ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa nhằm nâng cao năng suất khai thác.

Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn (2026-2036), tổng mức đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng (trên 2 tỷ USD), thời gian hoạt động 50 năm. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hateco - Công ty TNHH Cảng biển Hateco - APM Terminals B.V. (Hà Lan).

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, APM Terminals B.V là một trong những nhà khai thác cảng container lớn nhất thế giới. APM Terminals là thành viên thuộc Tập đoàn AP Moller-Maersk (Đan Mạch), doanh nghiệp hàng đầu thế giới về vận tải biển và logistics.

Trong khi đó, Hateco là tập đoàn đa ngành lớn của Việt Nam, được thành lập năm 2004, đã tham gia các dự án hạ tầng lớn như Dự án xây dựng bến 5, 6 thuộc cảng biển Lạch Huyện, Hải Phòng; Khu công nghiệp Bắc Tiền Phong, Quảng Ninh; Khu cảng cạn ICD Long Biên, Hà Nội.