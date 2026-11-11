Thông tin mới về dự án cao tốc dài hơn 57km, trị giá 13.500 tỷ đồng, đi qua tỉnh rộng và đông dân nhất đồng bằng sông Cửu Long

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, chiều ngày 10/11, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai Dự án thành phần 1 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Tại đây, Ban Quản lý dự án tỉnh cho biết, Dự án thành phần 1 có tổng chiều dài hơn 57km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng.

Đến nay, tổng khối lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính đạt 85,67% giá trị hợp đồng, vượt 0,23% so với tiến độ hợp đồng. Trong đó, gói thầu 42 đạt 92,52%; gói thầu 43 đạt 77,56%; gói thầu 44 đạt 92,11% và gói thầu 45 đạt 80,63%.

Hiện, công trình đã hoàn thành thi công nền đường tuyến chính và phần bê tông cốt thép của toàn bộ 33 cầu trên tuyến. Khối lượng thảm bê tông nhựa đạt hơn 36km, bao gồm phần đường và cầu.

Theo kế hoạch, gói thầu 42 phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 năm nay; gói thầu 44 xong trong tháng 12; các gói thầu 43 và 45 dự kiến hoàn thành trong tháng 2 năm sau.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang)

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc hoàn thành công trình đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho người dân đi lại, phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án tỉnh, các sở, ngành, địa phương và nhà thầu rà soát tiến độ từng gói thầu, xác định rõ khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm xử lý; tập trung nhân lực, tăng cường máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, phấn đấu sớm đưa đoạn tuyến đủ điều kiện vào khai thác cuối năm 2026.

Đối với những vị trí còn vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, chất lượng công trình, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, ông Hồ Văn Mừng yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với nhà thầu và địa phương nghiên cứu chỉnh trang các khu đất trống tại hai nút giao, ưu tiên trồng cây dầu tạo cảnh quan xanh, đẹp, bảo đảm tầm nhìn và an toàn giao thông.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh An Giang giao Sở Xây dựng rà soát các khu đất trống dọc các tuyến đường, nút giao trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu phương án trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan đồng bộ, khang trang xung quanh dự án.