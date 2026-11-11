Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới về dự án cao tốc dài hơn 57km, trị giá 13.500 tỷ đồng, đi qua tỉnh rộng và đông dân nhất đồng bằng sông Cửu Long

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đến nay, tổng khối lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính thuộc dự án cao tốc này đã đạt trên 85% giá trị hợp đồng.

Thông tin mới về dự án cao tốc dài hơn 57km, trị giá 13.500 tỷ đồng, đi qua tỉnh rộng và đông dân nhất đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, chiều ngày 10/11, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình triển khai Dự án thành phần 1 thuộc Dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1.

Tại đây, Ban Quản lý dự án tỉnh cho biết, Dự án thành phần 1 có tổng chiều dài hơn 57km, quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng.

Đến nay, tổng khối lượng thực hiện của 4 gói thầu xây lắp chính đạt 85,67% giá trị hợp đồng, vượt 0,23% so với tiến độ hợp đồng. Trong đó, gói thầu 42 đạt 92,52%; gói thầu 43 đạt 77,56%; gói thầu 44 đạt 92,11% và gói thầu 45 đạt 80,63%.

Hiện, công trình đã hoàn thành thi công nền đường tuyến chính và phần bê tông cốt thép của toàn bộ 33 cầu trên tuyến. Khối lượng thảm bê tông nhựa đạt hơn 36km, bao gồm phần đường và cầu.

Theo kế hoạch, gói thầu 42 phấn đấu hoàn thành trong tháng 11 năm nay; gói thầu 44 xong trong tháng 12; các gói thầu 43 và 45 dự kiến hoàn thành trong tháng 2 năm sau.

Thông tin mới về dự án cao tốc dài hơn 57km, trị giá 13.500 tỷ đồng, đi qua tỉnh rộng và đông dân nhất đồng bằng sông Cửu Long- Ảnh 2.

Ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang)

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, việc hoàn thành công trình đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho người dân đi lại, phát huy hiệu quả đầu tư, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án tỉnh, các sở, ngành, địa phương và nhà thầu rà soát tiến độ từng gói thầu, xác định rõ khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm xử lý; tập trung nhân lực, tăng cường máy móc, thiết bị, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, phấn đấu sớm đưa đoạn tuyến đủ điều kiện vào khai thác cuối năm 2026.

Đối với những vị trí còn vướng mắc, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan có phương án xử lý phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông, chất lượng công trình, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Đồng thời, ông Hồ Văn Mừng yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với nhà thầu và địa phương nghiên cứu chỉnh trang các khu đất trống tại hai nút giao, ưu tiên trồng cây dầu tạo cảnh quan xanh, đẹp, bảo đảm tầm nhìn và an toàn giao thông.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh An Giang giao Sở Xây dựng rà soát các khu đất trống dọc các tuyến đường, nút giao trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu phương án trồng cây xanh, góp phần tạo cảnh quan đồng bộ, khang trang xung quanh dự án.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Kiên Giang (cũ), tỉnh An Giang có diện tích trên 9.888km2, quy mô dân số hơn 4,9 triệu người.

Với quy mô này, An Giang hiện là địa phương có diện tích và quy mô dân số lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long.

'Siêu sân bay' quốc tế lớn hơn Nội Bài, thời hạn hoạt động 70 năm đang được khẩn trương xây dựng, Hà Nội 'gấp rút' tìm phương án kết nối

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sang năm 2027, lao động nghỉ hưu sẽ được nhận tiền hỗ trợ 5,06 triệu đồng mỗi quý nếu thuộc trường hợp sau

Sang năm 2027, lao động nghỉ hưu sẽ được nhận tiền hỗ trợ 5,06 triệu đồng mỗi quý nếu thuộc trường hợp sau Nổi bật

Ngày 11/11, trình Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Ngày 11/11, trình Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ Nổi bật

Cận cảnh 2 tuyến đường nghìn tỷ 'nằm chờ' sân bay Long Thành vận hành

Cận cảnh 2 tuyến đường nghìn tỷ 'nằm chờ' sân bay Long Thành vận hành

17:30 , 11/11/2026
Giá xăng giảm, hàng hóa vẫn neo cao: Lợi ích rơi vào túi ai?

Giá xăng giảm, hàng hóa vẫn neo cao: Lợi ích rơi vào túi ai?

17:00 , 11/11/2026
Trình Quốc hội phương án điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội quản lý

Trình Quốc hội phương án điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội quản lý

16:20 , 11/11/2026
Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ cán bộ đi cơ sở 10 tháng lương, 2 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng

Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ cán bộ đi cơ sở 10 tháng lương, 2 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng

16:00 , 11/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên