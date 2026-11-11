Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngày 11/11, trình Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 11/11, trình Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

Quốc hội sẽ nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra và thảo luận tổ về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Ảnh: QH

Ảnh: QH

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 11/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); nghe Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận tại Hội trường về: 

- Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI; 

- Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026; 

- Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; thảo luận ở Hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). 

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 10/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Vườn Quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt, tổng diện tích là 97,02km2, trong đó có 25,29 km2 thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh toàn bộ diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km2 vùng đệm về thành phố Hà Nội quản lý để bảo đảm việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt.

Theo Tạ Hiển

VTV Online

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghiên cứu chuyển toàn bộ chuyến quốc tế từ Nội Bài sang 'siêu sân bay' 8 tỷ USD sau khi hoàn thành, lãnh đạo Bộ Xây dựng và TP. Hà Nội nói gì?

Nghiên cứu chuyển toàn bộ chuyến quốc tế từ Nội Bài sang 'siêu sân bay' 8 tỷ USD sau khi hoàn thành, lãnh đạo Bộ Xây dựng và TP. Hà Nội nói gì? Nổi bật

Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng về quy định xử phạt lên đến 10 triệu đồng, người dân đặc biệt chú ý

Cơ quan Bảo hiểm xã hội phát thông báo quan trọng về quy định xử phạt lên đến 10 triệu đồng, người dân đặc biệt chú ý Nổi bật

Gỡ “điểm nghẽn” cơ chế, tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

Gỡ “điểm nghẽn” cơ chế, tăng tốc phát triển đường sắt đô thị

07:53 , 11/11/2026
Sẵn hơn 1.000 tỷ đồng, vì sao Cần Thơ không tiêu được?

Sẵn hơn 1.000 tỷ đồng, vì sao Cần Thơ không tiêu được?

07:20 , 11/11/2026
Hơn 20.400 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan phát hiện

Hơn 20.400 tỷ đồng hàng hóa vi phạm bị Hải quan phát hiện

05:00 , 11/11/2026
Phát hiện kho báu lớn thứ 3 thế giới, Việt Nam lập tức vào cuộc khai thác

Phát hiện kho báu lớn thứ 3 thế giới, Việt Nam lập tức vào cuộc khai thác

03:29 , 11/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên