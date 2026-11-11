Ngày 11/11, trình Quốc hội về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ

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Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, ngày 11/11, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh; dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi); nghe Báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Quốc hội cũng sẽ thảo luận tại Hội trường về:

- Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI;

- Kết quả tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026;

- Dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù về phát triển du lịch.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; thảo luận ở Hội trường về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 10/11, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại khu vực Vườn quốc gia Ba Vì.

Theo Tờ trình của Chính phủ, Vườn Quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt, tổng diện tích là 97,02km2, trong đó có 25,29 km2 thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ. Việc điều chỉnh toàn bộ diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km2 vùng đệm về thành phố Hà Nội quản lý để bảo đảm việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt.