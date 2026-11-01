Phát hiện kho báu lớn thứ 3 thế giới, Việt Nam lập tức vào cuộc khai thác

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Hơn 6.600 ha đất tại nhiều xã, phường ở Lâm Đồng nằm trong phạm vi một dự án công nghiệp quy mô lớn do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đề xuất. Với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 5.200 tỷ đồng và thời gian hoạt động 30 năm, dự án đang được chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng rà soát nhiều nội dung trước khi xem xét quyết định chủ trương đầu tư, đặc biệt là vấn đề quy hoạch, đất đai, môi trường và tác động đến đời sống người dân.

Sáng 10/11, ông Nguyễn Bá Út - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan và TKV về tình hình thẩm định chủ trương đầu tư dự án tại Cụm Nhân Cơ; đồng thời xem xét, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đề xuất triển khai.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, dự án do TKV đề xuất có tổng diện tích khoảng 6.666,42 ha, triển khai trên địa bàn các xã Kiến Đức, Nhân Cơ, Tuy Đức, Quảng Tân, Trường Xuân và các phường Bắc Gia Nghĩa, Nam Gia Nghĩa.

Trong đó, diện tích khu vực khai trường khoảng 5.269 ha; khu vực nhà máy tuyển khoảng 50 ha; hệ thống 5 hồ chứa chất thải sau tuyển khoảng 1.120 ha; hồ chứa nước Đắk Búk So 8 khoảng 318 ha. Ngoài ra, dự án dự kiến bố trí khoảng 21 ha xây dựng tuyến băng tải vận chuyển sản phẩm sau tuyển về Nhà máy Nhân Cơ và khoảng 527 ha cho hệ thống giao thông vận chuyển nguyên liệu, đường dây điện cùng các công trình phụ trợ.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 5.205 tỷ đồng, công suất cung cấp khoảng 3 triệu tấn sản phẩm sau tuyển mỗi năm, phục vụ nhu cầu nguyên liệu của cơ sở sản xuất hiện có tại Nhân Cơ. Thời hạn hoạt động dự kiến 30 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo tiến độ đề xuất, từ quý IV/2026 đến quý IV/2027, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý, chuẩn bị đầu tư và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Dự án dự kiến khởi công xây dựng các hạng mục trong quý I/2028, hoàn thành và đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2029.

Về sự phù hợp với quy hoạch, kết quả thẩm định bước đầu cho thấy dự án thuộc danh mục quy hoạch các dự án khai thác khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 866/QĐ-TTg. Đồng thời, dự án đã được cập nhật trong Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuy nhiên, một số nội dung liên quan đến quy hoạch đô thị và nông thôn tại các địa phương có dự án đi qua cần tiếp tục được rà soát, cập nhật, bảo đảm tính đồng bộ.

Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội, khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đóng góp khoảng 500 tỷ đồng/năm vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm cho khoảng 800 lao động trong giai đoạn xây dựng và vận hành. Đáng chú ý, dự án được kỳ vọng góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu cho cơ sở sản xuất tại Nhân Cơ, đồng thời tăng cường sự liên kết giữa các khâu khai thác, tuyển và chế biến, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của địa phương.

Tại buổi làm việc, đại diện TKV cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tập trung trao đổi, làm rõ những vấn đề liên quan đến quy hoạch, phạm vi sử dụng đất, các công trình phụ trợ, hệ thống hồ chứa chất thải sau tuyển và trình tự, thủ tục đầu tư. Các đại biểu cũng đề xuất giải pháp phối hợp xử lý những nội dung còn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ dự án.

Trong đó, yêu cầu bảo đảm tính đồng bộ giữa hoạt động khai thác, tuyển và chế biến được đặc biệt quan tâm. Theo Sở Công Thương, Quyết định số 866/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định hoạt động thăm dò, khai thác phải gắn với chế biến sâu. Chủ đầu tư phải có đủ năng lực triển khai đồng bộ các dự án, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đề xuất Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Công Thương về các nội dung liên quan trước khi xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bá Út nhấn mạnh yêu cầu rà soát, đánh giá toàn diện các tác động của dự án, nhất là đối với hệ sinh thái, môi trường, đời sống và an sinh xã hội tại khu vực triển khai.

Theo lãnh đạo tỉnh, việc xem xét dự án không chỉ căn cứ vào hiệu quả kinh tế mà phải phân tích đầy đủ những ảnh hưởng có thể phát sinh, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển công nghiệp khai khoáng với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý yêu cầu tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. TKV và các địa phương cần phối hợp xây dựng tài liệu tuyên truyền đầy đủ, rõ ràng về mục tiêu, quy mô, phạm vi, phương án triển khai và những tác động của dự án để người dân được tiếp cận thông tin, hiểu rõ và đồng thuận. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện chủ động, thực chất, gắn với việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người dân trong vùng dự án.

Đối với công tác quy hoạch và hoàn thiện hồ sơ, đồng chí Nguyễn Bá Út yêu cầu các sở, ngành và UBND các xã, phường liên quan tăng cường phối hợp với TKV, rà soát, thống nhất các nội dung về quy hoạch, đất đai, phạm vi và quy mô từng hạng mục công trình. Những vấn đề còn vướng mắc phải được chủ động trao đổi, đề xuất phương án xử lý, bảo đảm hồ sơ có đầy đủ cơ sở pháp lý, căn cứ thực tiễn và phù hợp quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu quá trình xem xét dự án phải được thực hiện thận trọng, toàn diện, đúng quy định pháp luật; trong đó, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và tạo sự đồng thuận của người dân là những yếu tố quan trọng cần được đặt lên hàng đầu.

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