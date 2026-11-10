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Sun PhuQuoc Airways ký thỏa thuận mua động cơ bay tân tiến bậc nhất với CFM International

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Thỏa thuận là một phần trong chiến lược đầu tư đồng bộ của SPA vào đội bay, năng lực kỹ thuật và quan hệ đối tác hàng không quốc tế

Thỏa thuận là một phần trong chiến lược đầu tư đồng bộ của SPA vào đội bay, năng lực kỹ thuật và quan hệ đối tác hàng không quốc tế

Ngày 10/11/2026, Sun PhuQuoc Airways (SPA) và CFM International công bố thỏa thuận mua 4 động cơ dự phòng LEAP-1A, kèm quyền chọn mua thêm tối đa 4 động cơ. Các động cơ sẽ phục vụ đội tàu bay Airbus A320neo đang mở rộng của hãng, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng khai thác và củng cố nền tảng kỹ thuật cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Cấu trúc kết hợp giữa đơn hàng chắc chắn và quyền chọn bổ sung giúp SPA chủ động đáp ứng nhu cầu khai thác trước mắt, đồng thời duy trì sự linh hoạt để mở rộng nguồn lực kỹ thuật theo tốc độ phát triển của đội bay.Sun PhuQuoc Airways ký thỏa thuận mua động cơ bay tân tiến bậc nhất với CFM International- Ảnh 1.

Sun PhuQuoc Airways ký thỏa thuận mua động cơ bay tân tiến bậc nhất với CFM International- Ảnh 2.

Hợp tác với CFM International giúp Sun PhuQuoc Airways chủ động nguồn động cơ dự phòng, duy trì khai thác ổn định cho đội tàu A320neo.

Thỏa thuận đồng thời bao gồm gói bảo hành mở rộng cho động cơ, mô-đun, phụ tùng, trong đó có các thiết bị có giới hạn thọ mệnh (LLP), cùng chính sách hỗ trợ cho các chương trình nâng cấp và thay đổi kỹ thuật. Đây là cơ sở cho hợp tác trực tiếp, dài hạn về bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật trong suốt vòng đời khai thác LEAP-1A của SPA.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group, Tổng Giám đốc Sun PhuQuoc Airways, chia sẻ: “Đầu tư cho năng lực kỹ thuật ngay từ giai đoạn đầu phát triển là lựa chọn có chủ đích của Sun PhuQuoc Airways . Thỏa thuận với CFM International giúp hãng chủ động hơn về nguồn động cơ dự phòng, đáp ứng yêu cầu ổn định khai thác trước mắt, đồng thời duy trì sự linh hoạt để bổ sung nguồn lực theo tốc độ phát triển của đội bay. Đây là nền tảng quan trọng cho hành trình tăng trưởng dài hạn và bền vững của Sun PhuQuoc Airways.”

Ông Gaël Méheust, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CFM International, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được góp phần vào sự phát triển của Sun PhuQuoc Airways, đúng dịp hãng kỷ niệm một năm hoạt động. Động cơ LEAP mang lại hiệu quả nhiên liệu, độ tin cậy và hiệu suất khai thác cần thiết để hỗ trợ quá trình mở rộng của hãng. Chúng tôi mong được tiếp tục đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trong những năm tới.”

Sun PhuQuoc Airways ký thỏa thuận mua động cơ bay tân tiến bậc nhất với CFM International- Ảnh 3.

Ông Gaël Méheust, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc CFM International phát biểu tại sự kiện

 Hiện SPA khai thác 20 tàu bay thân hẹp sử dụng động cơ của CFM International, gồm 18 tàu bay A320neo/A321neo trang bị động cơ LEAP-1A và 2 tàu bay A321ceo trang bị động cơ CFM56-5B. Theo thông số nhà sản xuất công bố, LEAP-1A giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải CO₂ đáng kể so với thế hệ động cơ trước, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tiếng ồn của ICAO.

Thỏa thuận được công bố ngay sau cột mốc một năm khai thác thương mại, là một phần trong chiến lược đầu tư đồng bộ của SPA vào đội bay, năng lực kỹ thuật và quan hệ đối tác hàng không quốc tế. Hãng đặt mục tiêu nâng đội bay lên 33 tàu vào cuối năm 2026 và khoảng 100 tàu vào năm 2030, tạo nền tảng để mở rộng mạng đường bay và kết nối Phú Quốc với các thị trường quốc tế.

CFM International là liên doanh 50/50 giữa GE Aerospace và Safran Aircraft Engines. Kể từ khi thành lập năm 1974, CFM International đã định nghĩa lại mô hình hợp tác quốc tế và góp phần thay đổi tiến trình phát triển của ngành hàng không thương mại. Hiện nay, CFM là nhà cung cấp động cơ tàu bay thương mại hàng đầu thế giới, với dòng sản phẩm đặt ra chuẩn mực của ngành về hiệu quả, độ tin cậy, độ bền và tối ưu chi phí sở hữu.

CFM International sản xuất dòng động cơ LEAP và hỗ trợ đội động cơ LEAP và CFM56 cho các hãng khai thác trên toàn thế giới. Hướng tới tương lai của ngành vận tải hàng không, chương trình RISE của CFM đang đẩy nhanh việc phát triển các công nghệ động cơ đẩy mới, mở đường cho thế hệ tàu bay tiếp theo.

Theo Minh Ngọc

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