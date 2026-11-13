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Thông tin Safari Ba Vì mở rộng lên 580ha, thu hồi đất của 900 hộ dân là sai sự thật

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND xã Ba Vì khẳng định thông tin dự án Safari mở rộng lên 580ha, thu hồi đất ở của gần 900 hộ dân là sai sự thật.

Trước thông tin cho rằng dự án Công viên Safari Ba Vì sẽ mở rộng lên 580ha, thu hồi đất ở của gần 900 hộ dân, UBND xã Ba Vì (Hà Nội) đã tổ chức đối thoại công khai với người dân để làm rõ quy mô, phạm vi thu hồi đất và lắng nghe những kiến nghị liên quan đến dự án.

Chính quyền địa phương khẳng định thông tin dự án mở rộng lên 580ha là không chính xác. Tại cuộc đối thoại, thông tin về ranh giới đã được các cơ quan chức năng trả lời rõ ràng. Phạm vi chỉ ảnh hưởng tới 90 hộ dân bị thu hồi đất ở, phần lớn diện thu hồi là đất nông nghiệp.

Nhưng với đặc thù nguồn thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp, các hộ dân băn khoăn về nơi tái định cư cũng như kế sinh nhai sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp. Tại hội nghị, chủ đầu tư dự án cũng đưa ra cam kết ưu tiên sử dụng lao động địa phương. Bên cạnh đó, người dân cũng yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ thêm các thông tin về dự án. Những kiến nghị, đề xuất của người dân tại cuộc đối thoại cũng đã được tổng hợp để báo cáo chính quyền thành phố.

Theo kế hoạch, từ ngày 16/11, UBND xã Ba Vì sẽ phối hợp với nhà đầu tư tiến hành đo đạc phần đất công, đất đường giao thông, đất thủy lợi công trình cộng cộng. Dự kiến quý II, quý III năm 2027 sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để khởi công dự án vào cuối năm 2027.


Theo Ban Thời sự

VTV

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