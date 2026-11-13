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Dự kiến kinh doanh phòng trọ doanh thu dưới 500 triệu/năm, có bắt buộc phải mở hộ kinh doanh không?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế hướng dẫn người dân về đăng ký thành lập hộ kinh doanh, không đăng ký thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp kinh doanh phòng trọ doanh thu dưới 500 triệu/năm.

Công dân: Tôi năm nay gần 70 tuổi. Dự định mở dãy nhà trọ tầm 5 phòng vào đầu tháng 04/2026, doanh thu dự kiến dưới 500 triệu/năm. Tôi có ra cơ quan thuế cơ sở để đăng ký cá nhân tự kinh doanh. Tuy nhiên thuế lại bảo tôi về mở hộ kinh doanh.

Xin hỏi theo luật hiện tại có bắt buộc phải mở hộ kinh doanh không? Nếu không bắt buộc, vậy cho tôi xin hướng dẫn đăng ký cá nhân tự kinh doanh. Và tôi phải kê khai thuế như thế nào?

Cục Thuế: Căn cứ theo quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều 82 Nghị định số 168/2025/NĐ-CP quy định quyền thành lập hộ kinh doanh; Căn cứ khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 Nghị định 68/2026/NĐ-CP ( sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ), điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 18/2026/TT-BTC thì cá nhân tự xác định có hay không đăng ký thành lập hộ kinh doanh.

Theo đó, trường hợp cá nhân có đăng ký thành lập hộ kinh doanh khi bắt đầu hoạt động kinh doanh hoặc cho thuê nhà thì thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký kinh doanh theo quy định tại Chương III Nghị định số 168/2025/NĐ-CP và Thông tư số 68/2025/TT-BTC.

Trường hợp cá nhân không đăng ký thành lập hộ kinh doanh thì thực hiện đăng ký thuế với cơ quan thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Thông tư số 86/2024/TT-BTC.

Về kê khai thuế: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Thông tư số 18/2026/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 50/2026/TT-BTC ngày 13/5/2026 của Bộ Tài chính ).

Theo PV

Báo Chính phủ

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