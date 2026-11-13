Bổ sung 1.200 MW cho miền Bắc, Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I bao giờ vận hành?

Dự kiến, nhà máy vận hành thương mại năm 2030, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng tại miền Bắc.

Tại lễ ký kết Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) Dự án Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I, ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, dự án có tổng công suất 1.200 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 600 MW. Được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ năm 2017, đây là một trong những dự án nguồn điện quan trọng trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc và các lãnh đạo Bộ Công Thương, tỉnh Ninh Bình chứng kiến lễ ký kết giữa các bên. (Ảnh: Bộ Công Thương).

Đến nay, các điều kiện pháp lý, kỹ thuật và thương mại chủ yếu đã cơ bản hoàn tất, tạo cơ sở ký chính thức hợp đồng BOT và Thỏa thuận GGU để triển khai các bước tiếp theo.

Đáng chú ý, nhà đầu tư cam kết đưa mức phát thải của dự án xuống tương đương các nhà máy điện khí LNG và tự chịu toàn bộ chi phí phát sinh liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, dự án có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng , nhất là khi nhu cầu điện tại miền Bắc tiếp tục tăng cao trong giai đoạn 2027-2031.

Với công suất 1.200 MW, nhà máy được kỳ vọng cung cấp nguồn điện nền ổn định, nâng cao độ tin cậy hệ thống và hỗ trợ huy động các nguồn năng lượng tái tạo.

Để bảo đảm tiến độ vận hành năm 2030, Bộ Công Thương yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương thu xếp vốn, hoàn thiện các hợp đồng mua bán điện, thuê đất, cung cấp nhiên liệu và thủ tục đầu tư, xây dựng.

Ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) cho biết, dự án có tổng công suất 1.200 MW, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy 600 MW. (Ảnh: Bộ Công Thương).

EVN được đề nghị sớm ký hợp đồng mua bán điện, bảo đảm tiến độ đấu nối và giải tỏa công suất. TKV phối hợp chuẩn bị nguồn than, phương án vận chuyển, tiếp nhận nhiên liệu. Tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Trần Huy Tuấn cho biết, dự án có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh sản xuất công nghiệp và nhu cầu điện của địa phương tăng mạnh.

Trong 10 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 25,68% so với cùng kỳ. Điện thương phẩm 6 tháng đầu năm tăng 14,71%. Nhu cầu phụ tải giai đoạn 2026-2030 dự báo tăng bình quân 12-15% mỗi năm.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai.

Về phía nhà đầu tư, ông Jin Sang Young, Tổng giám đốc Tập đoàn TKG Taekwang, cam kết tập trung nguồn lực hoàn thành xây dựng, đưa Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I vào vận hành thương mại trong năm 2030, đồng thời chú trọng an toàn, bảo vệ môi trường và đóng góp cho phát triển địa phương.