Người dân thêm lựa chọn di chuyển khi không bắt buộc chuyển sang xe thuần điện

Ngày 5/11, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 11281/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các dự thảo thể hiện rõ giải pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và hạ tầng, không quy định bắt buộc hoặc tạo cách hiểu về một lộ trình bắt buộc chuyển sang phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh.

Thông tin này được kỳ vọng sẽ giúp người dân có thêm thời gian chuẩn bị, cân nhắc các điều kiện trước khi chuyển đổi phương tiện.

Bài toán về trạm sạc với người ở chung cư

Anh Hưng, nhân viên marketing tại Hà Nội, cho biết công việc khiến anh thường xuyên phải di chuyển quãng đường dài, trong khi điều kiện tại nơi ở hiện chưa thuận tiện để chuyển hẳn sang xe điện.

“Tôi thấy vui và nhẹ nhõm hơn khi biết việc chuyển sang xe thuần điện có thể không bị bắt buộc. Tôi dùng xe máy xăng đã lâu, quãng đường di chuyển cũng khá nhiều. Khu tôi sống không gần trạm đổi pin, gia đình ở chung cư nên cũng không có điều kiện thuận tiện để sạc xe tại nhà” , anh Hưng chia sẻ.

Với người sống tại chung cư như anh Hưng, khả năng bố trí chỗ sạc là một trong những yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chuyển sang xe điện. (Ảnh: NVCC)

Trước đó, những thông tin liên quan tới khả năng hạn chế xe sử dụng động cơ đốt trong từng khiến anh Hưng tính tới việc phải thay phương tiện sớm hơn dự định. Tuy nhiên, ngoài vấn đề chỗ sạc, việc đổi sang một phương tiện mới khi xe đang sử dụng tốt khiến anh băn khoăn.

“Tôi chưa sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền khác để đổi phương tiện. Với tôi, xe đang sử dụng là chiếc Honda SH vẫn còn mới và đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày thì việc phải đổi xe ngay sẽ tạo thêm sự lãng phí không cần thiết” , anh cho biết thêm.

Theo anh Hưng, quyền chủ động lựa chọn phương tiện cho phép mỗi gia đình tự tính toán thời điểm chuyển đổi phù hợp hơn. Người có điều kiện sạc thuận lợi có thể chọn xe điện, trong khi những người thường xuyên đi xa hoặc chưa có chỗ sạc vẫn có thể tiếp tục sử dụng xe xăng và đổi sang các mẫu đời mới khi cần. Nếu mua xe trong thời gian tới, lựa chọn trước mắt của anh vẫn nghiêng về xe máy xăng:

“Nếu có điều kiện đổi xe, tôi vẫn ưu tiên xe xăng với các tiêu chuẩn khí thải mới vì phù hợp với thói quen và nơi mình đang sống. Nếu sau này có mẫu xe máy hybrid thì tôi cũng muốn thử” , anh Hưng cho biết.

Lựa chọn loại phương tiện phù hợp với nhu cầu di chuyển

Tại Mộc Châu (tỉnh Sơn La), anh Việt Anh cho biết thông tin về việc không bắt buộc chuyển sang xe thuần điện không làm thay đổi quá nhiều kế hoạch sử dụng phương tiện của mình. Tuy nhiên, trước đó, khi còn sống và làm việc tại Hà Nội, phải thuê ở trọ, anh từng gặp nhiều vướng mắc mà những người dùng xe điện phải tính đến.

“Khi còn ở Hà Nội, tôi khá để ý chuyện này vì vẫn đi thuê trọ. Có những chỗ không cho để xe điện hoặc không cho sạc trong nhà. Khi chuyển lên Mộc Châu thì vấn đề chỗ sạc tại nhà không còn khiến tôi bận tâm nhiều như trước” , anh Việt Anh cho biết.

Với đặc thù công việc và khu vực sinh sống hiện nay, anh đánh giá xe máy xăng vẫn có một số lợi thế thực tế. Thời gian tiếp nhiên liệu ngắn, mạng lưới cây xăng dễ tiếp cận và khả năng di chuyển quãng đường dài là những yếu tố anh quan tâm.

“Ở vùng núi, xe xăng như Honda AirBlade của tôi vẫn tiện ở chỗ máy khỏe, đổ xăng nhanh và cây xăng dễ tìm hơn điểm sạc. Khi đi những khu vực xa trung tâm thì yếu tố này khá quan trọng. Người dùng cũng có thể chọn mua xe cũ nếu muốn tiết kiệm chi phí” , anh chia sẻ.

Với đặc thù công việc phải chở hàng nặng và địa điểm sinh sống trên vùng núi, anh Việt Anh chia sẻ bản thân vẫn ưu tiên sử dụng những mẫu xe có động cơ đốt trong phổ biến như Honda Air Blade. (Ảnh: NVCC)

Theo anh Việt Anh, việc xem xét mở rộng lựa chọn cho người dùng phù hợp hơn với thực tế bởi mỗi người có quãng đường, điều kiện kinh tế và mục đích sử dụng khác nhau. Một phương án phù hợp với người đi lại chủ yếu trong đô thị chưa chắc đáp ứng tốt người thường xuyên làm việc ở vùng xa hoặc phải di chuyển liên tục.

Việc chưa sẵn sàng chuyển hoàn toàn sang xe thuần điện không có nghĩa người dùng loại bỏ lựa chọn này trong tương lai. Chia sẻ thêm với phóng viên, anh Hưng cho biết quyết định của mình có thể thay đổi khi hạ tầng sạc thuận tiện hơn và xuất hiện sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trong khi đó, anh Việt Anh sẵn sàng cân nhắc cả xe điện lẫn hybrid.

Trước đây, Honda từng giới thiệu mẫu xe PCX Hybrid, được coi là một trong những dòng xe tay ga có công nghệ lai xăng - điện đầu tiên trên thế giới. Mẫu xe này không chỉ hướng đến mục tiêu giảm phát thải mà còn duy trì động cơ xăng, giúp người dùng yên tâm di chuyển trên những hành trình chưa có đủ hạ tầng sạc.

“Tôi có thể cân nhắc xe điện hoặc hybrid, nhưng với điều kiện vẫn có một chiếc xe xăng để sử dụng. Do đặc thù công việc phải di chuyển và chở hàng nhiều, lựa chọn này giúp tôi chủ động hơn” , anh Việt Anh cho biết.