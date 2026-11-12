Không phải Hà Nội hay TP.HCM, đây mới là địa phương có quỹ nhà ở xã hội lớn nhất Việt Nam

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Ngày 7/5, ông Phạm Văn Thịnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh - làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh làm trưởng đoàn về kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội (NOXH) giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, đến hết tháng 4/2026, toàn tỉnh Bắc Ninh hiện có 102 dự án NOXH với tổng quy mô khoảng 117.000 căn hộ. Trong đó, có 31 dự án với khoảng 24.000 căn hộ đã cơ bản hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng; khoảng 71 dự án với quy mô gần 94.000 căn đang được tập trung triển khai xây dựng.

Thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển NOXH giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu năm 2026 là hoàn thành 19.900 căn hộ NOXH.

Vào ngày 15/9, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư không thông qua đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% thuộc đồ án Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Phúc Sơn, phường Vũ Ninh để hoàn trả vốn đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.286, đoạn cải tuyến mới từ phường Vạn An đến phường Phong Khê.

Mục tiêu của dự án là góp phần thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ; đáp ứng nhu cầu nhà ở của các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, góp phần phát triển đô thị đồng bộ, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định, Công ty Cổ phần nhà ở xã hội và thương mại dịch vụ Bắc Ninh được giao làm chủ đầu tư dự án. Dự án được thực hiện trên địa bàn phường Vũ Ninh và phường Kinh Bắc, tại các ô đất ký hiệu OXH.1 và OXH.2 theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở Phúc Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 6.778m², gồm 2 công trình nhà ở xã hội dạng chung cư, ký hiệu NOXH 1 và NOXH 2. Mỗi công trình dự kiến cao 29 tầng nổi, 2 tầng hầm và tum, với tổng số khoảng 714 căn hộ. Đồng thời, có khoảng 9.222m² sàn kinh doanh dịch vụ, thương mại và các công trình phục vụ vận hành theo quy định. Dự án dự kiến đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1.200 người.

Ngoài ra, dự án cũng đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong phạm vi thực hiện, gồm giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc, cây xanh, bãi đỗ xe và các công trình hạ tầng khác theo quy hoạch được duyệt.

Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án hơn 1.300 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tiến độ thực hiện dự án là 36 tháng, kể từ ngày UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư. Trong đó, khoảng 9 tháng để hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và cấp giấy phép xây dựng nếu thuộc trường hợp phải cấp phép; khoảng 24 tháng để khởi công, thi công hạ tầng kỹ thuật và toàn bộ công trình; khoảng 3 tháng để nghiệm thu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác, sử dụng.

Theo tiến độ được chấp thuận, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi công, chủ đầu tư phải hoàn thành phần móng công trình nhà ở xã hội để làm cơ sở triển khai các thủ tục huy động vốn và kinh doanh theo quy định pháp luật.

Mới đây, tại Chương trình Hội nghị cấp cấp AI - bán dẫn Việt Nam - Hàn Quốc diễn ra vào ngày 12/11, ông Phạm Văn Thịnh cho biết, Bắc Ninh hiện là địa phương có quỹ nhà ở xã hội lớn nhất cả nước với 130.000 căn hộ để bán, 20.000 căn hộ cho thuê, bảo đảm môi trường sống văn minh, tiện nghi cho chuyên gia và người lao động. Song song với đó, thành phố tập trung thu hút và phát triển mạnh mẽ hệ thống các trường đại học, cao đẳng chuyên sâu về khoa học kỹ thuật, đạt quy mô tuyển sinh mới mỗi năm khoảng 23.000 sinh viên, sẵn sàng cung ứng nguồn kỹ sư chất lượng cao, am hiểu công nghệ cho các doanh nghiệp bán dẫn.