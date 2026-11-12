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1 địa điểm kinh doanh, 2 người cùng kinh doanh thì có phải đăng ký 2 mã số thuế không?

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh liên quan đến đăng ký mã số thuế khi cùng 1 địa điểm kinh doanh, 2 người cùng kinh doanh các mặt hàng khác nhau.

Hộ kinh doanh: Cho em hỏi cùng 1 địa điểm kinh doanh mà 2 người cùng kinh doanh các mặt hàng khác nhau thì có phải đăng ký 2 mã số thuế không? Và có được phép đăng ký 2 mã số kinh doanh trên cùng 1 địa điểm không?

Cục Thuế: Căn cứ theo quy định tại Điều 82, Nghị định 168/2025/NĐ-CP, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ.

Do đó, cá nhân có thể lựa chọn đăng ký thành lập một hộ kinh doanh riêng hoặc các thành viên cùng thành lập 01 hộ kinh doanh.

Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào giao dịch thông tin đăng ký thành lập hộ kinh doanh khi hệ thống đăng ký kinh doanh truyền sang để thực hiện cấp mã số thuế.

Ngoài ra, pháp luật về thành lập hộ kinh doanh hiện hành không có quy định về việc cấm việc nhiều hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh cùng đăng ký hoạt động tại một địa chỉ trụ sở.

Theo PV

Báo Chính phủ

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