Thủ tướng: Cần huy động 6–6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 36-38% GDP cho mục tiêu tăng trưởng từ 10% năm 2027

Thu ngân sách đạt 2,44 triệu tỷ đồng, xuất nhập khẩu lần đầu vượt 1.000 tỷ USD

Đề cập đến công tác điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Chính phủ xác định kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành, tạo cơ sở thúc đẩy tăng trưởng cao, nhanh và bền vững.

Theo Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế và phát triển đất nước phải thực sự mang tính bao trùm, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Thời gian qua, Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giảm chi phí đầu vào, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế; giảm 2% giá điện sau nhiều năm giá điện chủ yếu tăng; triển khai hướng dẫn giảm 30% thuế thu nhập cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh trong giai đoạn 2026 - 2027.

Với các chính sách miễn, giảm thuế, ngân sách nhà nước dự kiến giảm thu khoảng 256,7 nghìn tỷ đồng trong năm 2026. Cùng với chính sách tài khóa, Chính phủ đã điều hành đồng bộ, linh hoạt các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định tỷ giá, góp phần ổn định giá trị đồng tiền và sức mua của người dân.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, bình quân tỷ giá liên ngân hàng 10 tháng đầu năm 2026 chỉ tăng 0,63% so với bình quân năm 2025. Lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên đã giảm từ 1,5 - 2%.

Chính phủ cũng điều hành chặt chẽ giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý, không tăng giá dịch vụ y tế trong năm 2026; quyết liệt xử lý các sai phạm, đẩy mạnh điều chỉnh, cải cách trong những lĩnh vực thiết yếu như xăng dầu, điện, y tế, nông nghiệp nhằm giảm chi phí đầu vào của nền kinh tế, nâng cao năng suất, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Nhờ triển khai chủ động, kịp thời, linh hoạt và đồng bộ các chính sách, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng được kiểm soát ở mức 4,57%. Thủ tướng đánh giá đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng, giá xăng thế giới tăng từ 76 - 78% so với đầu năm, giá dầu diesel tăng khoảng 109%, giá nguyên vật liệu và nhiều mặt hàng tăng mạnh, gây bất ổn tại nhiều quốc gia.

Chiều 12/11, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng báo cáo, làm rõ những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm về tình hình kinh tế – xã hội (Ảnh:QH)

Báo cáo về huy động và sử dụng các nguồn lực phục vụ tăng trưởng, Thủ tướng cho biết Chính phủ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; cải cách thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư công.

Việc đẩy mạnh thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, xử lý các dự án tồn đọng và mở rộng thị trường đã góp phần thúc đẩy tiêu thụ nguyên vật liệu, hàng hóa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đến cuối tháng 9/2026, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Thu ngân sách nhà nước trong 10 tháng ước đạt 2,44 triệu tỷ đồng, bằng gần 96,4% dự toán và tăng 11% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được trong điều kiện đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn trên 366.000 tỷ đồng tiền thuế, phí và lệ phí.

Trong cơ cấu thu ngân sách, thu nội địa đạt trên 2,1 triệu tỷ đồng, tăng 11,4%, chiếm 86,2% tổng thu. Theo đánh giá của Thủ tướng, cả tốc độ tăng và quy mô thu nội địa đều ghi nhận kết quả rất tích cực. Giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 708,6 nghìn tỷ đồng, tương đương trên 74% kế hoạch; tăng 19,7% về tỷ lệ và tăng trên 217.000 tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục là điểm sáng. Trong 10 tháng, tổng vốn FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74%; vốn FDI thực hiện đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%. Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ USD. Riêng tháng 10, xuất siêu đạt 7,31 tỷ USD.

Thủ tướng đánh giá những kết quả này cho thấy nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, thực chất trên nền tảng kinh tế vĩ mô được giữ vững.

Về tổng thể, tình hình kinh tế – xã hội tháng 10 tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, Chính phủ cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, thách thức và tồn tại mà các đại biểu Quốc hội đã chỉ ra.

Trong thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo, quyết tâm phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 đạt trên 10%, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%. Đây là nền tảng để triển khai kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2027 và cả giai đoạn 2026–2030.

Năm 2027 cần huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 36 - 38% GDP, tương đương 6 - 6,4 triệu tỷ đồng

Về kế hoạch năm 2027, Thủ tướng cho biết, trên cơ sở kết luận của Trung ương và nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế – xã hội, Chính phủ sẽ khẩn trương ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước. Nghị quyết sẽ xác định rõ từng nhiệm vụ, thời hạn hoàn thành và cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện.

"Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên trong năm 2027, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động khoảng 6–6,4 triệu tỷ đồng, tương đương 36–38% GDP. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước dự kiến khoảng 1,76 triệu tỷ đồng, chiếm 27–29% tổng vốn đầu tư toàn xã hội", người đứng đầu Chính phủ thông tin.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng (Ảnh: QH)

Đáp ứng nhu cầu nguồn lực này, Chính phủ sẽ tập trung tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên để bố trí chi đầu tư công; phát hành các loại hình trái phiếu; huy động vốn ODA và các nguồn tín dụng. Cùng với đó là tăng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh thu hút đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Bên cạnh đó, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn hiện đại cũng là một nhiệm vụ được đặt ra, nhằm thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài có tính dài hạn, ổn định.

Song song với huy động vốn, Thủ tướng cho biết, Chính phủ sẽ xây dựng các kịch bản tăng trưởng, giao nhiệm vụ và tiến độ cụ thể, chi tiết cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước. Mục tiêu là sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ba lĩnh vực chủ yếu được ưu tiên phát triển gồm công nghiệp, nông nghiệp và thương mại, dịch vụ, gắn với tạo đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo định hướng này, chuyển đổi số phải được thúc đẩy thực chất trong quản trị nhà nước, cung cấp dịch vụ công và nâng cao năng lực điều hành của chính quyền địa phương. Chính phủ đồng thời đẩy mạnh thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường học.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định phải trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng, góp phần đổi mới mô hình phát triển và thúc đẩy các ngành kinh tế mới.

Toàn cảnh phiên chất vấn chiều 12/11 (Ảnh:QH)

Ưu tiên kiểm soát lạm phát, bảo đảm người dân thụ hưởng thành quả tăng trưởng

Đề cập công tác điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền và củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được ưu tiên trong chỉ đạo, điều hành. Đây là cơ sở để thúc đẩy tăng trưởng cao, nhanh và bền vững.

Trong thời gian tới, cùng với yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng cao, Chính phủ tiếp tục ưu tiên củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Các công cụ chính sách vĩ mô sẽ được điều hành linh hoạt; nguồn cung xăng dầu, điện và các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm.

Chính phủ đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực để tiết giảm chi phí trung gian, nâng cao hiệu quả hoạt động của nền kinh tế; tăng cường công khai, minh bạch giá cả thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các kịch bản điều hành sẽ được chủ động xây dựng, gắn với giao chỉ tiêu kiểm soát CPI cho các địa phương.

Cùng với ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ đặc biệt quan tâm đến an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Thủ tướng khẳng định quan điểm nhất quán của Chính phủ là lấy con người làm trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển. Phát triển kinh tế phải gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và Quốc hội về phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển hạ tầng nông thôn và triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia hợp nhất.

"Chính phủ sẽ tiếp tục nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội đã đề ra", Thủ tướng khẳng định.

