Quốc lộ 13 cao thêm cả mét, nhiều nhà dân phải tháo mái, nâng nền

Ngay sát mặt đường, người dân tự trộn cát, xi măng để sửa chữa nền nhà. Ngoài chi phí mua vật liệu, nhiều hộ còn phải thuê nhân công để đẩy nhanh tiến độ cải tạo.
Tại những căn nhà chưa nâng nền, chủ nhà phải làm bậc thang để đi từ mặt đường xuống cửa. Hình ảnh cho thấy rõ sự chênh lệch cao độ giữa Quốc lộ 13 và nền nhà hiện hữu.
Một số hộ kinh doanh khác làm bậc thang hoặc sử dụng cầu thang kim loại để ra vào do nền nhà thấp hơn mặt đường. Đây là giải pháp tạm thời trong khi chờ cải tạo công trình.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến nút giao Lê Hồng Phong, dài khoảng 13km, được đầu tư mở rộng từ 6 lên 8 làn xe.
Dự án do Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC (thuộc Tập đoàn Becamex) làm chủ đầu tư, khởi công năm 2022, với tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng theo hình thức BOT.
Theo Tập đoàn Becamex, việc nâng nền đường nhằm khắc phục tình trạng ngập, lún cục bộ và bảo đảm an toàn giao thông. Kết quả khảo sát cho thấy có thời điểm mực nước sông Sài Gòn cao hơn mặt đường đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến trạm thu phí Lái Thiêu trung bình khoảng 0,6m.
Becamex cho biết việc thay đổi cao độ mặt đường ảnh hưởng đến lối ra vào của một số hộ dân. Doanh nghiệp đã làm việc với các hộ bị ảnh hưởng, phối hợp chính quyền địa phương để tìm giải pháp kỹ thuật và phương án hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp.