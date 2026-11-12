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Quốc lộ 13 cao thêm cả mét, nhiều nhà dân phải tháo mái, nâng nền

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau khi Quốc lộ 13 được nâng cao cả mét, nhiều hộ dân bắt đầu tháo mái, cải tạo nền nhà, tự bỏ tiền sửa chữa để thích nghi với mặt đường mới.

Những ngày qua, dọc Quốc lộ 13 đoạn từ trạm thu phí Lái Thiêu đến cầu Vĩnh Bình (thuộc phường Lái Thiêu và phường Bình Hòa, TP.HCM), nhiều ngôi nhà, cửa hàng bắt đầu được tháo dỡ, cải tạo sau khi mặt đường được nâng cao.

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News sáng 12/11, tại nhiều vị trí, chủ nhà phải thuê thợ cải tạo phần nền và lối ra vào để phù hợp với cao độ mặt đường mới. Gạch, đá, xi măng được tập kết trước các cửa hàng để phục vụ việc cải tạo nhà.

Ngay sát mặt đường, người dân tự trộn cát, xi măng để sửa chữa nền nhà. Ngoài chi phí mua vật liệu, nhiều hộ còn phải thuê nhân công để đẩy nhanh tiến độ cải tạo.

Bên trong một căn nhà, người đàn ông tất bật lát lại nền gạch sau khi điều chỉnh cao độ. Việc sửa chữa không chỉ diễn ra ở khu vực mặt tiền mà còn ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt phía trong.

Việc mặt đường cao hơn nền nhà khiến nhiều hộ dân phải tính toán phương án sửa chữa phù hợp. Chi phí cải tạo đang trở thành khoản phát sinh đối với các gia đình, hộ kinh doanh ven tuyến đường.

Chị Hoàng Thi, chủ cửa hàng thức ăn chim cảnh trên Quốc lộ 13 cho biết, không chỉ phát sinh chi phí sửa chữa, việc thi công còn ảnh hưởng đến sinh hoạt, kinh doanh của người dân. Nhiều hộ phải vừa duy trì buôn bán, vừa chờ hoàn thiện các hạng mục trước nhà.

“Mặt bằng tôi đang kinh doanh là thuê từ nhiều năm nay. Với tổng diện tích chỉ khoảng 10m² nhưng tiền vật liệu nâng nền nâng mái, rồi thuê thợ... cũng tốn hơn 10 triệu đồng. Chi phí này tôi tự bỏ ra, có chút hỗ trợ từ chủ nhà, chứ chủ đầu tư không thấy hỗ trợ gì”, chị Hoàng Thi cho hay.

Một cửa hàng đã được nâng phần nền phía trước, đang lát gạch. Phần mặt bằng kinh doanh phải tạm thời thu dọn, nhường chỗ cho công việc sửa chữa.

Trong khi nhiều hộ đang sửa chữa, một số quán ăn vẫn cố gắng duy trì hoạt động. Không gian nấu nướng, kinh doanh nằm thấp hơn mặt đường, buộc người dân phải bố trí lối đi xuống từ phía trước.

Tại những căn nhà chưa nâng nền, chủ nhà phải làm bậc thang để đi từ mặt đường xuống cửa. Hình ảnh cho thấy rõ sự chênh lệch cao độ giữa Quốc lộ 13 và nền nhà hiện hữu.

Một số hộ kinh doanh khác làm bậc thang hoặc sử dụng cầu thang kim loại để ra vào do nền nhà thấp hơn mặt đường. Đây là giải pháp tạm thời trong khi chờ cải tạo công trình.

Một mặt bằng vừa đổ phần nền, chưa hoàn thiện thi công.

Đáng chú ý, việc nâng nền kéo theo nhu cầu điều chỉnh chiều cao mái nhà. Một số hộ phải tháo dỡ mái cũ, dựng lại khung thép để bảo đảm không gian sử dụng sau khi nền nhà được nâng lên.

Tại một công trình, phần mái cũ đã được tháo dỡ, hệ thống khung thép mới đang được lắp dựng.

Có nhà phải nâng mái thêm khoảng 2m để bảo đảm chiều cao bên trong.

Các hộ dân đều cho biết đang phải tự bỏ kinh phí để sửa chữa, thích nghi với cao độ mới của Quốc lộ 13.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13, đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến nút giao Lê Hồng Phong, dài khoảng 13km, được đầu tư mở rộng từ 6 lên 8 làn xe.

Dự án do Công ty CP Phát triển Hạ tầng kỹ thuật Becamex IJC (thuộc Tập đoàn Becamex) làm chủ đầu tư, khởi công năm 2022, với tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng theo hình thức BOT.

Theo Tập đoàn Becamex, việc nâng nền đường nhằm khắc phục tình trạng ngập, lún cục bộ và bảo đảm an toàn giao thông. Kết quả khảo sát cho thấy có thời điểm mực nước sông Sài Gòn cao hơn mặt đường đoạn từ cầu Vĩnh Bình đến trạm thu phí Lái Thiêu trung bình khoảng 0,6m.

Becamex cho biết việc thay đổi cao độ mặt đường ảnh hưởng đến lối ra vào của một số hộ dân. Doanh nghiệp đã làm việc với các hộ bị ảnh hưởng, phối hợp chính quyền địa phương để tìm giải pháp kỹ thuật và phương án hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp.

Theo PV/VTC News

VTC News

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