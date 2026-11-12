Dự án cải tạo, mở rộng ngõ 323 phố Xuân Đỉnh: Cần sớm đẩy nhanh tiến độ thi công

Thi công kéo dài, phát sinh nhiều bất tiện

Theo phản ánh của người dân, tại khu vực ngõ 323 phố Xuân Đỉnh, hoạt động thi công dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ vẫn chưa được triển khai đồng bộ, một số hạng mục còn dang dở. Việc thi công kéo dài khiến cảnh quan, điều kiện đi lại trong khu vực bị ảnh hưởng, đặc biệt đối với các hộ dân sinh sống dọc tuyến đường.

Trên thực tế, việc cải tạo, mở rộng ngõ là chủ trương cần thiết, được người dân đồng tình bởi khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, hệ thống tiêu thoát nước và tạo điều kiện đi lại thuận lợi hơn. Tuy nhiên, điều khiến người dân băn khoăn là thời gian thi công kéo dài và không đồng bộ làm phát sinh nhiều bất tiện đối với cuộc sống người dân như vấn đề môi trường, an toàn giao thông.

Khu vực thi công ngõ 323 phố Xuân Đỉnh, trước chung cư Khu nhà ở Xuân Đỉnh. Ảnh: HL

"Chúng tôi hiểu rằng làm công trình thì khó tránh khỏi bụi bẩn, tiếng ồn và những bất tiện nhất định. Người dân cũng mong muốn tuyến ngõ sớm được cải tạo để đi lại thuận tiện, đường sá khang trang hơn. Tuy nhiên, dự án triển khai thi công chưa đồng bộ, tiến độ rất chậm. Vì vậy, chúng tôi mong các đơn vị liên quan quan tâm đẩy nhanh việc thực hiện, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân", anh N.V.T, người dân trong khu vực chia sẻ.

Cùng mong muốn, nhiều người dân cho biết, điều họ quan tâm nhất hiện nay là dự án được triển khai liên tục, có kế hoạch thi công rõ ràng để sớm hoàn thành. Trong thời gian chờ đợi, đơn vị thi công cần chú trọng hơn đến việc vệ sinh công trường, thu gom vật liệu xây dựng, tưới nước giảm bụi và bảo đảm lối đi an toàn cho người dân.

Sớm tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ công trình

Theo ghi nhận thực tế của phóng viên Báo Hànộimới ngày 5-11, tại khu vực ngõ 323 phố Xuân Đỉnh, dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ vẫn đang trong quá trình triển khai, một số vị trí chưa thể thi công do vướng mắc về mặt bằng. Việc chưa có mặt bằng sạch trên toàn tuyến khiến quá trình tổ chức thi công gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Các đơn vị liên quan đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân. Ảnh: HL

Trong điều kiện mặt bằng chưa được bàn giao đầy đủ, đơn vị thi công khó triển khai liên tục các hạng mục theo kế hoạch. Một số đoạn đã có điều kiện thi công, trong khi những vị trí còn vướng mặt bằng chưa thể triển khai hoặc hoàn thiện khiến tuyến đường xuất hiện tình trạng thi công dở dang. Điều này phần nào ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của các hộ dân sinh sống hai bên tuyến ngõ.

Một số vị trí mặt đường chưa được hoàn thiện, vật liệu xây dựng và đất cát phát sinh trong quá trình thi công cũng khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Đặc biệt, đối với các hộ gia đình có nhà ở, chung cư ngay sát khu vực công trường, những bất tiện này càng dễ nhận thấy.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đức Như, cán bộ Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng phường Xuân Đỉnh xác nhận việc khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án. Ngõ 323 phố Xuân Đỉnh dài khoảng 500m nhưng mới có mặt bằng thi công khoảng 140m và nhà thầu đã tiến hành rào chắn để xây dựng.

Theo ông Bùi Đức Như, tại khu vực đã có mặt bằng, nhà thầu đang tập trung thi công tuyến cống đôi và dự kiến khoảng giữa tháng 12-2026 sẽ cơ bản hoàn thành mặt đường 140m khu vực chung cư Khu nhà ở Xuân Đỉnh để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Đối với khu vực còn vướng mắc, UBND phường Xuân Đỉnh đã thành lập 5 tổ công tác vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công, theo tinh thần "có mặt bằng đến đâu là triển khai luôn đến đó".

Được biết, dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ 323 phố Xuân Đỉnh được phê duyệt năm 2021 nhưng mãi chưa được triển khai thi công. Sau khi thành lập chính quyền địa phương 2 cấp, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Xuân Đỉnh đã thực hiện các quy trình và đến tháng 12-2025 mới chính thức triển khai thi công xây dựng (đoạn 140m đã có mặt bằng).

Ông Bùi Đức Như thông tin thêm, theo phê duyệt thì tiến độ dự án đến hết năm 2027 sẽ phải hoàn thành toàn tuyến ngõ, nhưng do còn vướng mắc nên dự án sẽ phấn đấu hoàn tất hệ thống tiêu thoát nước trước mùa mưa năm 2027.

Thực tế, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án cải tạo, mở rộng đường, ngõ trong khu dân cư thường gặp nhiều khó khăn do liên quan trực tiếp đến đất ở, công trình xây dựng và quyền lợi của các hộ gia đình. Việc xác định nguồn gốc đất, diện tích thu hồi, phương án bồi thường, hỗ trợ cũng như quá trình vận động, tạo sự đồng thuận của người dân đòi hỏi sự vào cuộc kiên trì, trách nhiệm của chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan.

Đối với dự án cải tạo, mở rộng ngõ 323 phố Xuân Đỉnh, việc tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt bằng có ý nghĩa quan trọng, quyết định khả năng tổ chức thi công đồng bộ và hoàn thành công trình. Do đó, chính quyền phường cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát từng vị trí còn vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân, từ đó có giải pháp xử lý phù hợp.

Trong thời gian chờ hoàn thiện mặt bằng, chủ đầu tư và đơn vị thi công cần chủ động xây dựng phương án tổ chức triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Những khu vực đã có mặt bằng cần được tập trung thực hiện, tránh để kéo dài thời gian chờ đợi; đồng thời thường xuyên thu dọn đất đá, vật liệu xây dựng, tưới nước giảm bụi, bố trí biển cảnh báo và bảo đảm lối đi an toàn cho người dân.

Đặc biệt, việc thông tin kịp thời về tiến độ, kế hoạch thi công và những khó khăn đang được tháo gỡ sẽ giúp người dân hiểu rõ hơn về quá trình triển khai dự án, từ đó chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền và các đơn vị thực hiện. Sự đồng thuận của người dân cùng với quyết tâm, trách nhiệm của chính quyền địa phương và chủ đầu tư sẽ là yếu tố quan trọng để dự án sớm được triển khai đồng bộ, hoàn thành, đáp ứng mong đợi của cộng đồng dân cư.