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Lãnh đạo Cà Mau giám sát tiến độ bệnh viện hơn 3.300 tỷ đồng 'ì ạch' qua camera

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sau nhiều lần phải lùi tiến độ, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu chủ đầu tư Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh vốn đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng phải kết nối camera giám sát công trường đến máy cá nhân của Thường trực UBND tỉnh, để theo dõi tiến độ hằng ngày.

Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau vừa có thông báo kết luận của ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp rà soát tiến độ gói thầu thi công toà nhà chính và hạng mục liên quan (gói thầu số 27), của Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau (quy mô 1.200 giường).

Theo đó, ông Lâm Văn Bi yêu cầu Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư dự án) phải kết nối hệ thống camera giám sát công trường với máy cá nhân của Thường trực UBND tỉnh, để theo dõi hằng ngày. Việc đẩy nhanh tiến độ gói thầu số 27 và giải ngân hết nguồn vốn được phân bổ là nhiệm vụ trọng tâm và cấp bách.

Lãnh đạo Cà Mau giám sát tiến độ bệnh viện hơn 3.300 tỷ đồng 'ì ạch' qua camera- Ảnh 1.

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau mục tiêu hoàn thành cuối năm 2025, nhưng bị chậm tiến độ kéo dài.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu phải lập lịch thi công theo ngày, theo tuần, từng hạng mục, thời gian hoàn thành; phải có mặt tại công trình để giám sát, đôn đốc nhà thầu.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau đánh giá, nguồn vốn năm 2025 chuyển sang năm 2026 của dự án còn lại lớn. Do đó, chủ đầu tư phải rà soát, đánh giá chính xác khả năng giải ngân của từng hạng mục, gói thầu, để phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp. Bảo đảm giải ngân tối đa, không để xảy ra tình trạng vốn được giao nhưng không giải ngân được.

Đối với liên danh nhà thầu Tổng Công ty 319 - Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây Lắp 3 (thi công gói 27), lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, rút kinh nghiệm về những hạn chế trong công tác tổ chức thi công, huy động nguồn lực và bảo đảm tiến độ thời gian qua. Nhà thầu phải xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên liên danh đối với phần khối lượng được giao; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gói thầu, giải ngân hết nguồn vốn trong năm 2026 như đã cam kết với tỉnh.

Nhà thầu cũng được yêu cầu bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị để tăng ca, tăng kíp, tăng mũi thi công, bố trí đầy đủ nguồn vốn phục vụ hoạt động thi công. Không để tình trạng thiếu vốn, thiếu vật tư, thiết bị làm gián đoạn hoặc đình trệ các mũi thi công. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng tiến độ cam kết, chủ đầu tư xem xét xử lý trách nhiệm theo hợp đồng và quy định pháp luật có liên quan

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng giao nhiệm vụ cho Sở Xây, Y tế, Tài chính tham gia giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án, hỗ trợ nhà thầu triển khai các phần việc để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Lãnh đạo Cà Mau giám sát tiến độ bệnh viện hơn 3.300 tỷ đồng 'ì ạch' qua camera- Ảnh 2.

Bệnh viện Đa khoa Cà Mau có quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, từ ngân sách.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Cà Mau có quy mô 1.200 giường, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng, từ ngân sách. Dự án được khởi động năm 2021, nhưng phải tới tháng 4/2025 mới chính thức khởi công, dự kiến tháng 9/2026 hoàn thành.

Trong đó, gói thầu số 27 của dự án có giá dự toán hơn 822 tỷ đồng, gồm thi công khối nhà chính và một số hạng mục liên quan. Thời hạn hợp đồng từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2026. Tuy nhiên, do tiến độ không đạt, gói thầu được tỉnh Cà Mau cho gia hạn thực hiện đến hết tháng 12/2026.

Trước đó, việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 27 từng xảy ra khiếu nại, có sai sót nên phải đấu thầu lại. Mới đây, Công an tỉnh Cà Mau đã tạm đình chỉ giải quyết tin báo tội phạm liên quan gói thầu này, do hết thời hạn xác minh nhưng chưa có kết luận giám định.

Theo Tân Lộc

Tiền phong

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