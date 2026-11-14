Imexpharm giành “cú đúp” Top 50 phát triển bền vững và Top 50 hiệu quả

Tăng trưởng hiệu quả, phát triển có trách nhiệm

Chiến lược tăng trưởng của Imexpharm dựa trên ba trụ cột sản phẩm, thị trường và hiệu quả vận hành, với các yếu tố ESG được lồng ghép ngay trong kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Để nâng chất lượng quản trị, doanh nghiệp dùng Thẻ điểm Quản trị công ty ASEAN làm công cụ tham chiếu, và nhiều năm liền được vinh danh trong Top 10 Quản trị Công ty tốt nhất, nhóm vốn hóa vừa. Tính hiệu quả liên tục được cải thiện ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức.

Tăng trưởng doanh thu bình quân của người lao động, giai đoạn 2023 - 2025. Ảnh: Imexpharm

Nhờ đó, thu nhập người lao động cũng được cải thiện, bình quân tăng 12% trong giai đoạn 2023-2025. Đời sống tinh thần cũng được chăm lo qua các câu lạc bộ thể thao và phong trào hội thao Công đoàn Y tế…

Nền tảng sản xuất với các dây chuyền đạt chuẩn WHO-GMP và EU-GMP tại 4 cụm nhà máy giúp Imexpharm đáp ứng yêu cầu ngày đa dạng và phức tạp của hệ thống y tế. Doanh nghiệp là đơn vị dẫn đầu ngành sản xuất dược trong nước về số lượng dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP hiện nay. Với danh mục hơn 400 số đăng ký thuốc ở cả dạng thuốc uống và thuốc tiêm, bao phủ rộng các lĩnh vực điều trị, Imexpharm là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên góp mặt trong Top 10 các công ty dược cung cấp thuốc cho kênh bệnh viện.

Tại Imexpharm, công ty không ngừng triển khai các sáng kiến cải tiến, hướng tới tối ưu nhu cầu sử dụng năng lượng trong sản xuất. Năm 2025, các sáng kiến mới áp dụng giúp tiết kiệm khoảng 42.600 kWh điện mỗi năm, đồng thời tiết giảm chi phí hơn 30 tỷ đồng/ năm, phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong việc tối ưu chi phí song song với bảo vệ môi trường.

Lượng CO₂ phát thải của ngành y tế theo một số nghiên cứu, được xếp tương đương ngành thực phẩm, và ở phần lớn quốc gia chỉ đứng sau các ngành năng lượng, giao thông và xây dựng, khiến dược phẩm trở thành 1 trong những ngành trọng tâm của bài toán giảm phát thải.

Giấy chứng nhận Imexpharm đạt danh hiệu Top 50 Công ty Niêm yết Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam. Ảnh: Imexpharm

Bên cạnh đó, doanh nghiệp duy trì các chương trình an sinh xã hội và đồng hành lâu năm cùng các chương trình khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ học sinh giỏi và học sinh nghèo vượt khó. Năm 2026, Imexpharm bước sang năm thứ 15 đồng hành cùng Quỹ Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp) và tiếp tục tài trợ Giải thưởng Khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng (Đà Nẵng), tiếp sức cho hơn 1.000 học sinh kể từ năm học 2001-2002. Doanh nghiệp cũng phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức hội thảo hướng nghiệp, chuẩn bị nguồn nhân lực cho ngành dược.

Đại diện Imexpharm cho biết: "Với Imexpharm, hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững là hai khía cạnh không thể tách rời của cùng một chiến lược. Chất lượng thuốc giúp chúng tôi giữ niềm tin của người bệnh và thầy thuốc, quản trị minh bạch giúp doanh nghiệp vững vàng trước biến động, và đầu tư cho con người, cộng đồng tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn."

Chất lượng tạo lợi thế bền vững

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam, tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên sẽ tăng từ 11,86% năm 2019 lên khoảng 20% vào năm 2038, kéo theo nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân tăng nhanh. Thị trường dược phẩm 9 tỷ USD của Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong thập kỷ tới. Trước bối cảnh già hoá dân số, chúng ta càng cần những giải pháp điều trị có chất lượng đáng tin cậy và ổn định trong dài hạn nhằm đảm bảo hiệu quả điều trị.

Chỉ số tăng trưởng của IMP giai đoạn 2023-2025: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên cổ phiếu. Ảnh: Imexpharm

Tại Việt Nam, trong 252 nhà máy sản xuất thuốc (thuộc 218 doanh nghiệp) đạt tiêu chuẩn GMP hiện nay, chỉ có 30 nhà máy đạt chứng nhận EU-GMP. Với mục tiêu cần có 20% cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương theo "Chiến lược phát triển ngành dược tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045", việc nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất trong nước là xu hướng tất yếu của ngành dược trong những năm tới.

Với kinh nghiệm hơn 20 năm vận hành các dây chuyền sản xuất theo chuẩn WHO-GMP và 10 năm thực hành chuẩn EU-GMP, Imexpharm có vị thế vững vàng để nắm bắt cơ hội tăng trưởng trong xu thế mới. Trong 2023-2025, công ty tăng trưởng doanh thu bình quân 14,1%/năm, với ROE tăng trưởng trung bình 15,2%/năm, đảm bảo tỷ suất lợi nhuận cho nhà đầu tư trong 3 năm ở mức vượt trội 108,9%.

Ba năm liên tiếp trong Top 50 Doanh nghiệp phát triển bền vững tiêu biểu (CSA), bảy năm liên tiếp trong Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam cho thấy doanh nghiệp đã và đang duy trì hiệu quả kinh doanh một cách bền vững qua nhiều chu kỳ thị trường, bao gồm cả những cú sốc lớn như đại dịch Covid-19. ESG chính là nhân tố quan trọng tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dược để có thể cùng lúc đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hiệu quả, nâng cao chất lượng thuốc và mang lại những giá trị bền vững cho môi trường và xã hội.