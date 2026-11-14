Dragon Capital nâng tỷ lệ sở hữu tại Bluemarq Group lên hơn 6%

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có văn bản báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Bluemarq Group (MCK: DXG, sàn HoSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 10/11/2026 vừa qua, 5 quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã mua vào tổng cộng 2,6 triệu cổ phiếu DXG.

Cụ thể, quỹ Gates Foundation Trust mua 200.000 cổ phiếu, quỹ Norges Bank mua 800.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment [Trust Equity] mua 100.000 cổ phiếu, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 750.000 cổ phiếu và quỹ Wareham Group Limited mua 750.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch nêu trên, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã tăng sở hữu từ hơn 75,9 triệu cổ phiếu lên mức hơn 78,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 5,9857% lên 6,1906% vốn tại Bluemarq Group.

Ảnh minh họa: DXG

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu DXG, ông Hà Đức Hiếu - Thành viên HĐQT DXG mới đây đăng ký mua vào 15 triệu cổ phiếu DXG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 3/11/2026 đến 2/12/2026 bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Hiếu sẽ tăng sở hữu từ 471.996 cổ phiếu lên gần 15,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,04% lên 1,22% vốn tại Bluemarq Group.

Về hoạt động kinh doanh, DXG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 683 tỷ đồng trong quý III/2026, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2025. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm tới 45% chỉ còn gần 329 tỷ đồng.

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính tăng 42% lên mức 59 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty tiết giảm 44% chi phí bán hàng còn 137 tỷ đồng. Ngược lại chi phí tài chính tăng 22%, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 84% chỉ còn hơn 15 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng năm 2026, DXG ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 4%, lên gần 2.823 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn trong kỳ tăng tới 30% khiến lợi nhuận gộp giảm 16% về mức 1.325 tỷ đồng.

Qua đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ vẫn giảm 52%, còn hơn 106 tỷ đồng. Với kết quả này, DXG đã thực hiện được 40% kế hoạch lợi nhuận cả năm.