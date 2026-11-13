Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Nhà Khang Điền

Nhóm cổ đông Dragon Capital vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH, sàn HoSE).



Theo đó, quỹ này bán ra tổng cộng 710.000 cổ phiếu KDH trong phiên 12/11/2026. Hai thành viên thực hiện giao dịch là DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 210.000 cổ phiếu và Hanoi Investments Holdings Limited bán ra 500.000 cổ phiếu.

Qua đó, nhóm Dragon Capital giảm sở hữu từ 62,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,05% vốn) xuống 62,19 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,99% vốn). Với tỷ lệ này, Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của Nhà Khang Điền.

Dự án Lovera Vista. Nguồn: KDH

Ở chiều ngược lại, Nhóm cổ đông CTCP Quản lý quỹ VinaCapital gần đây liên tục tăng sở hữu tại Nhà Khang Điền.

Cụ thể, ngày 10/11/2026, nhóm cổ đông CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đã mua ròng 3.381.090 cổ phiếu KDH.

Trong đó, quỹ Longwoods Worldwide Limited mua vào 2,5 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư cổ phiếu doanh nghiệp hàng đầu VinaCapital mua vào 1,28 triệu cổ phiếu; Quỹ đầu tư cổ phiếu kinh tế hiện đại VinaCapital bán ra 398.910 cổ phiếu.

Sau giao dịch nhóm cổ đông CTCP Quản lý quỹ VinaCapital đang sở hữu tổng cộng 100,71 triệu cổ phiếu, tương đương 8,09% vốn điều lệ tại Nhà Khang Điền.

Trước đó, quỹ Longwoods Worldwide Limited đã mua vào 12,5 triệu cổ phiếu KDH ngày 6/11/2026 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư.

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2026, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu thuần hơn 41,4 tỷ đồng, giảm 96,2% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 6,2 tỷ đồng, giảm 99,2% so với cùng kỳ.

Bù lại, khoản lợi nhuận đến từ công ty liên kết với hơn 132,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận khoản này. Thu nhập khác hơn 141,4 tỷ đồng, gấp 16,2 lần cùng kỳ, chủ yếu là khoản bồi thường chấm dứt hợp đồng với gần 129,4 tỷ đồng.

Về phía các chi phí, chi phí tài chính tăng mạnh từ gần 2,7 tỷ đồng lên hơn 12,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp gần 50,9 tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí bán hàng giảm mạnh từ 71,5 tỷ đồng xuống còn hơn 16 tỷ đồng.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Nhà Khang Điền báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 169 tỷ đồng, giảm 68% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nhà Khang Điền mang về doanh thu thuần hơn 483,4 tỷ đồng, giảm 83,1% so với 9 tháng đầu năm 2025. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.267,7 tỷ đồng, tăng 50,8%.

Năm 2026, Khang Điền lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp đã hoàn thành được 84,5% kế hoạch lợi nhuận sau 3 quý đầu năm.