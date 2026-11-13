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PVS sắp họp ĐHĐCĐ bất thường để bàn về nhân sự

| | Thị trường chứng khoán

PVS dự tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 29/12/2026 bằng hình thức trực tuyến nhằm thông qua các vấn đề về công tác nhân sự Thành viên HĐQT của công ty.

Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (MCK: PVS, sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026.

Theo đó, PVS dự kiến tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào hồi 10h00 ngày 29/12/2026 bằng hình thức trực tuyến. Cổ đông tham dự và biểu quyết bằng hình thức biểu quyết bỏ phiếu điện tử (E-voting).

Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự cuộc họp là 27/11/2026.

Địa điểm điều hành cuộc họp tại phòng họp trụ sở công ty, số 1-5 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM.

PVS sắp họp ĐHĐCĐ bất thường để bàn về nhân sự- Ảnh 1.

Ảnh: PVS

Nội dung cuộc họp nhằm thông qua các vấn đề về công tác nhân sự Thành viên HĐQT của công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

PVS giao Tổng Giám đốc quyết định, chỉ đạo, chuẩn bị, thực hiện toàn bộ các nội dung công việc tiếp theo, liên quan đến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, đảm bảo thành công, tuân thủ quy định hiện hành.

Trong một diễn biến khác, ông Lê Chiến Thắng- Phó Tổng Giám đốc của PVS vừa đăng ký mua 100.000 cổ phiếu nhằm mục đích đầu tư cá nhân.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 13/11/2026 đến ngày 11/12/2026 bằng phương thức thỏa thuận, khớp lệnh. Nếu giao dịch thành công, ông Thắng sẽ tăng sở hữu từ 13.084 cổ phiếu lên 113.084 cổ phiếu PVS.

Trước đó, kết thúc đợt phát hành ngày 15/9/2026, PVS đã phân phối thành công gần 102,3 triệu cổ phiếu cho 32.561 cổ đông, còn lại 4.801 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Ngày dự kiến dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 11/2026.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 1.022,8 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính riêng của PVS năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của PVS đã tăng từ hơn 5.114,2 tỷ đồng lên mức gần 6.137 tỷ đồng.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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