Điện Máy Xanh muốn sửa đổi phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX, sàn HoSE) thông báo ngày 24/11 tới sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản.



Nội dung lấy ý kiến là sửa đổi, bổ sung hình thức bảo đảm của trái phiếu và các nội dung khác liên quan đến phương án chào bán trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 29/10/2026.

Theo nghị quyết vừa được công bố, Điện Máy Xanh dự kiến chào bán tối đa 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng với tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Lãi được thanh toán định kỳ hằng năm, gốc thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi được mua lại trước hạn.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tân Bình bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi. Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Số vốn thu được từ đợt phát hành được Điện Máy Xanh dùng để cơ cấu lại một phần khoản vay tại MUFG Bank - Chi nhánh TP HCM theo hợp đồng được ký kết từ tháng 8/2025. Khoản vay này có giá trị khoảng 113,9 tỷ đồng, được giải ngân từ ngày 4/8/2026 với kỳ hạn 184 ngày, nhằm bổ sung vốn lưu động.

Mỗi trái phiếu nêu trên sẽ đi kèm 100 chứng quyền. Với quy mô phát hành tối đa 1.000 trái phiếu, tổng số chứng quyền dự kiến phát hành là 100.000 đơn vị.

Mỗi chứng quyền cho phép người sở hữu mua 1.267 cổ phiếu DMX. Như vậy, nếu toàn bộ chứng quyền được thực hiện, doanh nghiệp có thể phát hành thêm tối đa 126,7 triệu cổ phiếu.

Giá thực hiện quyền ban đầu được xác định ở mức 74.000 đồng/cổ phiếu, có thể được điều chỉnh theo các điều khoản chống pha loãng. Theo lý giải của HĐQT, mức giá này tương đương giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là 80.000 đồng/cổ phiếu, sau khi trừ 4.000 đồng/cổ phiếu cổ tức tiền mặt năm 2025 đã chi trả và 2.000 đồng/cổ phiếu cổ tức năm 2026 dự kiến sắp thanh toán.

Điện máy Xanh dự kiến phát hành trái phiếu cho 15 lãnh đạo cấp cao, người mua ít nhất là 12 trái phiếu và người mua nhiều nhất là Tổng giám đốc Đoàn Văn Hiểu Em mua 395 trái phiếu.

Nguồn: Điện Máy Xanh

Trước đó, Điện Máy Xanh thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày đăng ký cuối cùng là 10/12/2026. Ngày thanh toán là 24/12/2026. Với hơn 1,26 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Điện Máy Xanh dự chi 2.535 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường ngày 29/10/2026 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế năm 2026 thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Trong đó, DMX dự kiến tạm ứng cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 12/2026, căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.