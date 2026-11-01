Cổ phiếu TV1 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 bất ngờ tăng mạnh trong phiên 12/11. TV1 đóng cửa tại 23.500 đồng/cp, tăng hết biên độ 15% so với tham chiếu. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng nửa năm trở lại đây của cổ phiếu này.

Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 287.500 cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch khoảng 6,5 tỷ đồng. Con số này cao gấp hơn 5 lần phiên liền trước.

Diễn biến đáng chú ý xuất hiện chỉ ít ngày sau khi doanh nghiệp công bố loạt thay đổi trong bộ máy điều hành.

Cụ thể, HĐQT TV1 đã tái bổ nhiệm ông Trần Thái Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc trong thời hạn 5 năm, có hiệu lực từ ngày 18/9/2026.

Đồng thời, doanh nghiệp bổ nhiệm thêm hai Phó Tổng Giám đốc mới là ông Phùng Thế Anh, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn Lưới điện, và ông Nguyễn Thanh Tùng, nguyên Giám đốc Trung tâm Nhiệt điện và Năng lượng mới. Cả hai quyết định có hiệu lực từ ngày 2/11/2026.

Đợt kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh thượng tầng TV1 trước đó có nhiều biến động. Ông Nguyễn Hữu Chỉnh, Chủ tịch HĐQT TV1, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam. Từ ngày 2/6/2026, ông Chỉnh bị tạm đình chỉ chức vụ; đến thời điểm bài viết được công bố, chưa ghi nhận quyết định miễn nhiệm hay bầu người thay thế.

Cũng từ ngày 2/6, ông Nguyễn Kim Cương, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, được giao phụ trách hoạt động của HĐQT.

Tại báo cáo tài chính bán niên 2026, đơn vị kiểm toán đã đưa ra vấn đề nhấn mạnh liên quan vụ án đang được điều tra. Theo giải trình của TV1, tại thời điểm 30/6/2026, vụ án chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền; trên cơ sở tài liệu hiện có, doanh nghiệp đánh giá chưa phát sinh nghĩa vụ tài chính liên quan cần ước tính và trích lập dự phòng.

Quý 3 lãi gấp 2,5 lần cùng kỳ

Song song với biến động nhân sự, kết quả kinh doanh quý 3/2026 của TV1 cũng cải thiện mạnh. Doanh thu thuần đạt hơn 168 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt hơn 65 tỷ đồng, tăng khoảng 27%.

Đáng chú ý, lợi nhuận khác đạt gần 32 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm hơn 4 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế quý 3 đạt gần 77 tỷ đồng, cao hơn hơn 2 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt gần 67 tỷ đồng, tăng khoảng 150%, tương đương gấp khoảng 2,5 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TV1 ghi nhận doanh thu thuần gần 447 tỷ đồng, tăng hơn 14%; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng khoảng 41% so với cùng kỳ.

Trước phiên tăng trần ngày 12/11, cổ phiếu TV1 đóng cửa ngày 9/11 ở mức 21.000 đồng/cp, sau đó đi ngang trong phiên 10/11 và giảm nhẹ ngày 11/11 xuống 20.600 đồng/cp. Đến phiên 12/11, mã này bất ngờ bật tăng kịch trần lên 23.500 đồng/cp.