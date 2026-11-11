Điện Máy Xanh chốt ngày chi hơn 2.500 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2026

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã DMX, sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.



Ngày đăng ký cuối cùng là 10/12/2026. Ngày thanh toán là 24/12/2026. Với hơn 1,26 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Điện Máy Xanh dự chi 2.535 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 29/10/2026 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế năm 2026 thuộc về cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Trong đó, DMX dự kiến tạm ứng cổ tức tiền mặt 2.000 đồng/cổ phiếu trong tháng 12/2026, căn cứ kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm.

Ảnh: DMX

Trong tháng 8/2026, Điện Máy Xanh cũng trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, tương ứng 4.000 đồng/cổ phiếu.

Nguồn chi trả được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 19/8/2026. Thời gian thanh toán cổ tức là 26/8/2026, tức chỉ 20 ngày sau khi cổ phiếu DMX chính thức giao dịch ngày đầu tiên trên HoSE vào 6/8/2026.

ĐHĐCĐ bất thường vừa qua của Điện Máy Xanh cũng thông qua phương án chào bán tối đa 1.000 trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 100 tỷ đồng.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 8%/năm. Lãi được thanh toán định kỳ hằng năm, gốc thanh toán một lần khi đáo hạn hoặc khi được mua lại trước hạn.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Tân Bình bảo lãnh thanh toán toàn bộ gốc và lãi. Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý II/2027.

Số vốn thu được từ đợt phát hành được Điện Máy Xanh dùng để cơ cấu lại một phần khoản vay tại MUFG Bank - Chi nhánh TP HCM theo hợp đồng được ký kết từ tháng 8/2025. Khoản vay này có giá trị khoảng 113,9 tỷ đồng, được giải ngân từ ngày 4/8/2026 với kỳ hạn 184 ngày, nhằm bổ sung vốn lưu động.

Mỗi trái phiếu nêu trên sẽ đi kèm 100 chứng quyền. Với quy mô phát hành tối đa 1.000 trái phiếu, tổng số chứng quyền dự kiến phát hành là 100.000 đơn vị.

Mỗi chứng quyền cho phép người sở hữu mua 1.267 cổ phiếu DMX. Như vậy, nếu toàn bộ chứng quyền được thực hiện, doanh nghiệp có thể phát hành thêm tối đa 126,7 triệu cổ phiếu.

Giá thực hiện quyền ban đầu được xác định ở mức 74.000 đồng/cổ phiếu, có thể được điều chỉnh theo các điều khoản chống pha loãng. Điện máy Xanh cho biết sẽ đánh giá điều kiện thực hiện quyền hằng năm, căn cứ trưởng lợi nhuận sau thuế và hiệu quả diễn biến giá cổ phiếu DMX so với chỉ số VN30. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện tương ứng, người sở hữu chứng quyền sẽ không được hưởng quyền mua cổ phiếu theo phần chỉ tiêu không đạt.

Về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2026, Điện Máy Xanh đạt doanh thu 34.180 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025; lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, DMX đạt lợi nhuận sau thuế hơn 7.700 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận cả năm; doanh thu gần 100.000 tỷ đồng, tăng 25% và hoàn thành 81% kế hoạch năm.