Việt Nam sẵn sàng sản xuất loạt xe thiết giáp gần 13 tấn: Vượt địa hình hiểm trở, tự bơi qua sông, nội địa hóa hơn 80%

Theo Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, ngày 12/11, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết dự án nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị.

XTC-02 là mẫu xe thiết giáp bánh lốp do Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo. Điểm đặc biệt của phương tiện này là khả năng hoạt động trên cả đường bộ lẫn dưới nước, có thể trực tiếp bơi qua sông, hồ mà không cần phương tiện chuyên chở.

Xe có trọng lượng khoảng 12,7 tấn, dài 7,2 m, rộng 2,76 m, sử dụng cấu hình bánh lốp 4x4. Khoang xe có sức chứa 12 người, gồm 3 thành viên kíp xe và 9 binh sĩ.

Nguồn: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

Trên đường bộ, XTC-02 có thể đạt tốc độ tối đa 95 km/h. Khi xuống nước, hệ thống đẩy chuyên dụng giúp phương tiện đạt tốc độ bơi tối đa 12 km/h. Xe còn có tầm hoạt động trên đường bộ lên tới khoảng 800 km.

Một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển XTC-02 là giải quyết mâu thuẫn giữa lớp vỏ giáp chống đạn và khả năng nổi trên mặt nước. Các kỹ sư phải tính toán kết cấu thân xe, trọng lượng và hệ thống động lực để phương tiện vừa bảo đảm khả năng bảo vệ, vừa duy trì tốc độ cơ động khi bơi.

Ngoài khả năng lưỡng cư, XTC-02 được trang bị hệ thống treo độc lập, giúp xe di chuyển trên địa hình phức tạp. Hệ thống vũ khí có khả năng tự động bám bắt mục tiêu, hỗ trợ bắn khi xe đang di chuyển và hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm.

Xe cũng được trang bị hệ thống cảnh báo laser và các thiết bị hỗ trợ tự vệ. Thiết kế theo cấu trúc mô-đun giúp việc bảo dưỡng, sửa chữa thuận tiện hơn, đồng thời tạo điều kiện phát triển những biến thể tích hợp vũ khí, trang bị kỹ thuật khác nhau.

Hình ảnh giao diện quan sát, ngắm bắn bằng thiết bị ảnh nhiệt xuất hiện trong phóng sự về xe thiết giáp XTC-02. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.

Đáng chú ý, tỷ lệ nội địa hóa của XTC-02 tính theo các hệ thống lớn đạt trên 80%. Đây là một trong những kết quả nổi bật của dự án, đánh dấu bước tiến trong năng lực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo phương tiện quân sự bánh lốp của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Dự án XTC-02 do Bộ Quốc phòng giao Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chỉ đạo thực hiện. Nhà máy Z179 thuộc GAET đảm nhiệm thiết kế, chế tạo một số bộ phận, đồng thời chủ trì tổng lắp, thử nghiệm sản phẩm hoàn chỉnh.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Nhà máy Z179 đã hoàn thành tổng lắp và thử nghiệm thành công 10 xe XTC-02. Mẫu xe này cũng từng xuất hiện trong đội hình khí tài quân sự tại lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Sau các giai đoạn thử nghiệm trên thực địa và dưới nước, XTC-02 được đánh giá đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật, chiến thuật đã được Bộ Tổng Tham mưu phê duyệt. Dự án còn được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn là một trong những thành tựu tiêu biểu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước năm 2025.

Tại hội nghị tổng kết, Thượng tướng Phạm Hoài Nam biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng và Nhà máy Z179 khẩn trương hoàn thiện hồ sơ tổng kết, chuẩn bị đồng bộ dây chuyền công nghệ, mặt bằng sản xuất và nguồn vật tư kỹ thuật đặc chủng, sẵn sàng bước vào sản xuất loạt để phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Việc hoàn thành dự án XTC-02 tạo thêm cơ sở để Việt Nam chủ động sản xuất, bảo dưỡng và nâng cấp các dòng xe thiết giáp bánh lốp, đồng thời phát triển những phiên bản phương tiện quân sự mới trong tương lai.