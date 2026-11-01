Dragon Capital: Chứng khoán Việt Nam chưa phản ánh đầy đủ triển vọng đảo chiều lãi suất

Trong báo cáo mới nhất, Dragon Capital tiếp tục củng cố quan điểm rằng áp lực huy động vốn trong hệ thống ngân hàng có thể đang tiến gần vùng đỉnh.

Một trong những tín hiệu đáng chú ý là chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 19/10, yêu cầu các ngân hàng giảm tối thiểu 0,5 điểm phần trăm lãi suất huy động và 1,5–2 điểm phần trăm lãi suất cho vay, đồng thời gắn việc tuân thủ với hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Theo Dragon Capital, biện pháp này bước đầu giúp chấm dứt cuộc đua tăng lãi suất huy động giữa các ngân hàng. Trong tháng 10, lãi suất huy động mới giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm, trong khi lãi suất cho vay giảm khoảng 0,2–0,5 điểm phần trăm, chủ yếu ở các khoản vay vốn lưu động ngắn hạn.

Nguồn USD dồi dào mở đường bổ sung thanh khoản VND

Dragon Capital cho rằng để lãi suất tiếp tục giảm sâu hơn, hệ thống cần được bổ sung thêm thanh khoản VND. Điểm thuận lợi hiện nay là nguồn cung ngoại tệ đang khá dồi dào.

Xuất khẩu tháng 10 đạt kỷ lục 64,7 tỷ USD, tăng 51,4% so với cùng kỳ, đưa thặng dư thương mại riêng trong tháng lên 7,3 tỷ USD. Bên cạnh đó, từ đầu năm, các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam đã ký kết các khoản vay và phát hành trái phiếu quốc tế với tổng giá trị khoảng 7 tỷ USD.

Nguồn ngoại tệ này góp phần giúp VND trên thị trường liên ngân hàng tăng giá 1,9% kể từ tháng 7. Khoảng cách giữa tỷ giá liên ngân hàng và tỷ giá trung tâm, vốn duy trì ở mức 4–5% trong phần lớn hai năm qua, đã thu hẹp xuống chỉ còn 1% trong tháng 10.

Đến đầu tháng 11, tỷ giá liên ngân hàng thậm chí lần đầu tiên trong ít nhất hai năm giảm xuống dưới tỷ giá trung tâm.

Trong bối cảnh đó, NHNN bắt đầu tận dụng nguồn cung ngoại tệ để bổ sung thanh khoản VND cho hệ thống. Ngày 3/11, NHNN triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng với quy mô 2 tỷ USD, qua đó cung ứng khoảng 49.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng.

Từ ngày 11/11, NHNN cũng thực hiện mua USD giao ngay hai lần mỗi tuần với tỷ giá 25.500 đồng/USD. Khác với nghiệp vụ hoán đổi có kỳ hạn, lượng VND được bơm thông qua mua ngoại tệ giao ngay sẽ không tự động bị rút về khi giao dịch đáo hạn.

Chính sách tài khóa cũng tiếp tục hỗ trợ thanh khoản. Đến hết tháng 10, giải ngân đầu tư công đạt 74,1% kế hoạch năm. Theo Nghị quyết 353, Chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ kế hoạch trong năm, đồng nghĩa hơn 300.000 tỷ đồng cần được giải ngân trong hai tháng cuối năm.

Lạm phát hạ nhiệt, dư địa nới lỏng chính sách rộng hơn

Dragon Capital đánh giá vẫn còn dư địa để triển khai thêm các chính sách hỗ trợ. CPI cơ bản tháng 10 giảm 0,05% so với tháng trước, lần giảm đầu tiên kể từ năm 2021. Tính theo tốc độ quy đổi năm từ mức biến động ba tháng gần nhất, lạm phát cơ bản giảm xuống khoảng 1,5%.

CPI bình quân 10 tháng đầu năm đạt 4,57%, nhỉnh hơn mục tiêu 4,5% của Chính phủ. Tuy nhiên, môi trường quốc tế đang trở nên thuận lợi hơn.

Giá dầu Brent đã giảm từ 118 USD/thùng cuối tháng 10 xuống khoảng 92 USD/thùng, trong bối cảnh phần bù rủi ro địa chính trị thu hẹp. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm từ 5,3% xuống 4,9%.

Nếu giá dầu duy trì quanh mặt bằng hiện tại, Dragon Capital kỳ vọng lạm phát CPI của Việt Nam có thể giảm xuống dưới 4% trong nửa đầu năm 2027. Điều này sẽ giúp giảm bớt trở ngại lớn đối với việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

P/E VN-Index tiệm cận mức đáy 2022

Dù các điều kiện vĩ mô đang dần thuận lợi hơn, Dragon Capital cho rằng thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ triển vọng đảo chiều của lãi suất.

VN-Index từng tăng 5% chỉ trong bốn phiên sau chỉ đạo giảm lãi suất, nhưng sau đó gần như mất toàn bộ mức tăng này. Tính chung tháng 10, chỉ số giảm 0,9% theo USD, đưa mức tăng từ đầu năm xuống còn 1,2%.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý III lại vượt kỳ vọng. Lợi nhuận của các doanh nghiệp trong VN-Index tăng 51,5% so với cùng kỳ. Nếu loại trừ nhóm Vingroup, mức tăng vẫn đạt 22,3%.

Sự trái chiều giữa lợi nhuận doanh nghiệp và diễn biến giá cổ phiếu đã kéo định giá thị trường xuống thấp hơn đáng kể. P/E dựa trên lợi nhuận 12 tháng gần nhất của VN-Index hiện chỉ còn 11,8 lần, tiệm cận mức đáy 11 lần vào tháng 11/2022.

Theo Dragon Capital, khi lãi suất bắt đầu hạ nhiệt từ vùng đỉnh trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục tăng, tương quan giữa lợi nhuận kỳ vọng và rủi ro của thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở mức hấp dẫn trong giai đoạn hướng tới năm 2027.