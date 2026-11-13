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Ái nữ kín tiếng của Chủ tịch Hồ Minh Quang lần đầu đăng ký mua cổ phiếu Thép Nam Kim

| | Thị trường chứng khoán

Ái nữ kín tiếng của Chủ tịch Hồ Minh Quang lần đầu đăng ký mua cổ phiếu Thép Nam Kim

Trước giao dịch, con gái ông Hồ Minh Quang không nắm giữ cổ phiếu NKG của Thép Nam Kim.

Bà Hồ Uyển Nhi, con gái ông Hồ Minh Quang – Chủ tịch HĐQT Thép Nam Kim (mã NKG) vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu NKG (tỷ lệ 1,02%). Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thoả thuận và/hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 18/11 đến 16/12/2026.

Trước giao dịch, bà Uyển Nhi không nắm giữ cổ phiếu NKG. Đây cũng là lần đầu tiên con gái ông Hồ Minh Quang đăng ký mua cổ phiếu NKG.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu NKG đã tăng khoảng 35% trong hơn một tháng trở lại đây và hiện đang dừng ở mức 12.350 đồng/cp. Tuy nhiên, so với hồi đầu năm 2026, thị giá NKG vẫn còn thấp hơn khoáng 9%. Tạm tính tại mức thị giá hiện tại, bà Uyển Nhi dự kiến sẽ chi khoảng 62 tỷ đồng cho giao dịch lần này.

Ái nữ kín tiếng của Chủ tịch Hồ Minh Quang lần đầu đăng ký mua cổ phiếu Thép Nam Kim - Ảnh 1.

Trong một diễn biến tương tự, một người con khác của ông Hồ Minh Quang là Hồ Minh Phát đã có hai lần mua thành công cổ phiếu NKG từ đầu năm. Một đợt vào tháng 2 và một đợt vào tháng 4 mỗi đợt 5 triệu cổ phiếu phiếu. Sau khi nhận cổ tức, ông Phát hiện đang nắm giữ 11 triệu cổ phiếu NKG (tỷ lệ 2,23%).

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Quang vẫn là cổ đông lớn nhất tại Thép Nam Kim, trực tiếp nắm giữ hơn 78 triệu cổ phiếu NKG (tỷ lệ 15,87%). Đáng chú ý, hai người con của ông Quang hiện tại đều không giữ các vị trí cấp cao trong HĐQT hay Ban điều hành Thép Nam Kim.

Ái nữ kín tiếng của Chủ tịch Hồ Minh Quang lần đầu đăng ký mua cổ phiếu Thép Nam Kim - Ảnh 2.

Ngày 10/11/2026 vừa qua, Thép Nam Kim đã chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 dự kiến tổ chức vào ngày 12/12/2026 tại TP.HCM. Địa điểm cụ thể sẽ được thông báo chi tiết đến cổ đông trong thư mời họp. Nội dung họp nhằm thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, ngày 4/9/2026, Thép Nam Kim nhận được Đơn từ nhiệm của ông Võ Hoàng Vũ - Thành viên HĐQT kiêm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT công ty. Việc miễn nhiệm sẽ được trình ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất xem xét thông qua.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026, Thép Nam Kim ghi nhận doanh thu đạt 12.884 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 252 tỷ đồng, tăng hơn 124% so với cùng kỳ. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã thực hiện 59% kế hoạch doanh thu và 63% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Hà Linh

Việt Nam hàng ngày

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