Khối ngoại "tung" hơn 300 tỷ gom một cổ phiếu chứng khoán phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán trải qua phiên giao dịch 13/11 đầy biến động khi VN-Index có thời điểm giảm sâu trước khi đảo chiều hồi phục về cuối phiên. Chỉ số khép lại phiên giao dịch trong sắc xanh tại mốc 1.734 điểm, với thanh khoản trên HoSE đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, đây cũng là phiên giao dịch cuối cùng trong kỳ cơ cấu danh mục của các quỹ ETF nội, khiến hoạt động mua bán tại một số cổ phiếu trở nên sôi động hơn, đặc biệt trong phiên ATC.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng với giá trị khoảng 300 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.