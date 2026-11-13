Khối ngoại "tung" hơn 300 tỷ gom một cổ phiếu chứng khoán phiên cuối tuần
Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng với giá trị khoảng 300 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.
Thị trường chứng khoán trải qua phiên giao dịch 13/11 đầy biến động khi VN-Index có thời điểm giảm sâu trước khi đảo chiều hồi phục về cuối phiên. Chỉ số khép lại phiên giao dịch trong sắc xanh tại mốc 1.734 điểm, với thanh khoản trên HoSE đạt gần 15.000 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đây cũng là phiên giao dịch cuối cùng trong kỳ cơ cấu danh mục của các quỹ ETF nội, khiến hoạt động mua bán tại một số cổ phiếu trở nên sôi động hơn, đặc biệt trong phiên ATC.
Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng với giá trị khoảng 300 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.
Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 320 tỷ đồng
Tại chiều mua, cổ phiếu VIX được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 308 tỷ đồng. Theo sau, POW và VJC là mã tiếp theo được gom mạnh 86 và 58 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu ngân hàng là FPT và GMD bị bán ròng mạnh lần lượt 221 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. Theo sau, BID bị bán 38 tỷ đồng.
Trên HNX, khối ngoại bán ròng 13 tỷ đồng
Tại chiều mua, SHS được mua ròng mạnh nhất với giá 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 1 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng MST, TIG.
Chiều ngược lại, PVS là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 6 tỷ đồng; theo sau MBS bị bán 6 tỷ, PIA, NTP bị bán từ vài tỷ đồng.
Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng 7 tỷ đồng
Chiều mua, cổ phiếu TIN được khối ngoại mua 1 tỷ đồng. Theo sau, PCB và HNG cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.
Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 8 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , QNS, VEA,...
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