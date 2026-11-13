Nóng: Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị tạm hoãn xuất cảnh

Ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh

Theo thông tin công khai trên Cổng thông tin điện tử Cục Thuế, ngày 3/11/2026, Thuế cơ sở 1 TP.HCM đã phát hành Thông báo số 538019/TB-TCS1-KĐT về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ông Đỗ Anh Dũng được xác định là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (mã số thuế 0301002561). Doanh nghiệp này hiện có khoản nợ thuế vượt ngưỡng theo quy định, với tổng số tiền lên tới hơn 312,1 tỷ đồng. Khoản nợ thuộc diện quản lý của Thuế cơ sở 1 TP.HCM. Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là ngày 3/11/2026.

Thông báo từ Cục Thuế.

Trước đó, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh đã nhiều lần bị cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế do các khoản nợ thuế.

Cụ thể, ngày 28/10/2025, Thuế cơ sở 1 TP.HCM ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thông qua việc trích tiền từ tài khoản và phong tỏa tài khoản của doanh nghiệp. Số tiền bị cưỡng chế theo các quyết định này đều ở mức gần 140 tỷ đồng, với thời hạn hiệu lực đến ngày 26/11/2025.

Tiếp đó, ngày 1/12/2025, cơ quan thuế ban hành Quyết định số 24574/QĐ-TCS1-KĐ, áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn đối với doanh nghiệp. Số tiền bị cưỡng chế tại thời điểm ban hành quyết định vượt 308,6 tỷ đồng. Biện pháp này có hiệu lực trong thời gian từ ngày 1/12/2025 đến ngày 1/12/2026.

Thông báo từ Cục Thuế.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh có trụ sở tại tầng 18, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, TP.HCM. Đây là doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ông Đỗ Anh Dũng hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh, trong khi ông Trần Hồng Sơn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ đầu năm 2026.

Cùng với ông Dũng, ông Trần Hồng Sơn cũng bị tạm hoãn xuất cảnh do liên quan đến khoản nợ thuế của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh.