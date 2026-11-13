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Thị trường “xanh vỏ, đỏ lòng”, VN-Index thoát hiểm phút cuối

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Thị trường “xanh vỏ, đỏ lòng”, VN-Index thoát hiểm phút cuối

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần ngày 13/11 chứng kiến những nhịp rung lắc mạnh khi áp lực bán liên tục gia tăng, có thời điểm kéo VN-Index giảm hơn 10 điểm. Tuy nhiên, nhờ lực cầu “bắt đáy” nhập cuộc mạnh mẽ trong những phút cuối, giúp chỉ số chính đảo chiều và giữ được sắc xanh khi đóng cửa.

Ngay từ đầu phiên 13/11, thị trường đã mở cửa trong trạng thái tiêu cực. Áp lực bán chiếm ưu thế khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 10 điểm. Dù chỉ số nhanh chóng hồi phục và vượt qua mốc tham chiếu, diễn biến giao dịch trong phần lớn thời gian vẫn cho thấy sự áp đảo của bên bán.

Càng về cuối phiên, dòng tiền “bắt đáy” bắt đầu hoạt động tích cực hơn, tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhờ đó, nhiều mã thu hẹp đáng kể đà giảm, thậm chí đảo chiều tăng giá, tạo lực đỡ giúp VN-Index thoát khỏi một phiên giảm điểm.

Kết phiên, VN-Index tăng nhẹ 0,18 điểm, lên 1.734,93 điểm. Tuy nhiên, diễn biến tích cực của chỉ số không phản ánh đầy đủ trạng thái thị trường khi sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện.

Thống kê cho thấy toàn sàn có 198 mã giảm giá (gồm 3 mã giảm sàn) so với 117 mã tăng giá (gồm 8 mã tăng trần).

Nhóm cổ phiếu bất động sản trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với áp lực bán xuất hiện trên diện rộng. Tuy nhiên, lực cầu gia tăng vào cuối phiên giúp nhiều mã đang giảm sâu thu hẹp đà điều chỉnh và quay về kịp vùng giá tham chiếu trước khi thị trường đóng cửa, như: VIC, NVL, DXG, VRE, TCH, VPI và VHM.

Ở chiều tăng, một số cổ phiếu bất động sản vẫn thu hút được dòng tiền đáng kể, với: NLG tăng 2,88%, HDC tăng 1,55%, SZC tăng 1,71%, TAL tăng 4,8% và KDH tăng 0,96%.

Ngược lại, áp lực bán vẫn hiện diện tại nhiều mã, trong đó PDR giảm 2,54%, DIG giảm 2,39%, DXS giảm 2,46%, BCM giảm 1,85% và IJC giảm 1,68%.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến phân hóa nhưng sắc xanh có phần chiếm ưu thế. Động lực chính đến từ một số cổ phiếu tăng mạnh như STB tăng 3,34%, TCB tăng 1,39%, MSB tăng 1,55%, NAB tăng 1,54% và VPB tăng 0,91%.

Ở chiều ngược lại, các mã VCB, MBB, BID, ACB, SHB và LPB điều chỉnh nhẹ dưới 1%.

Ngoài ngân hàng, một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác cũng bất ngờ hút mạnh dòng tiền, góp phần nâng đỡ chỉ số. Đáng chú ý, POW tăng 3,57%, GMD tăng 2,43%, VJC tăng 2,12%, VPX tăng 2,17% và FPT tăng 1,11%.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý trong phiên cuối tuần đến từ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Sau những phiên giao dịch kém tích cực, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng với tổng giá trị hơn 300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cổ phiếu VIX dẫn đầu danh sách được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị hơn 308 tỷ đồng. Theo sau là POW với 86,41 tỷ đồng, VJC với 57,75 tỷ đồng và HDB với 57,61 tỷ đồng.

Ở chiều bán ra, cổ phiếu FPT là cổ phiếu chịu áp lực rút vốn mạnh nhất từ khối ngoại với giá trị bán ròng hơn 221 tỷ đồng. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về GMD (56,36 tỷ đồng), BID (37,41 tỷ đồng) và SHB (33,27 tỷ đồng).

Theo Nguyên Trang

Nhịp sống thị trường

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