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Tự doanh CTCK mua ròng hàng trăm tỷ phiên cuối tuần, cổ phiếu nào được "gom" mạnh nhất?

| | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK mua ròng hàng trăm tỷ phiên cuối tuần, cổ phiếu nào được "gom" mạnh nhất?

Tự doanh CTCK mua ròng 154 tỷ đồng trên HoSE.

Thị trường trong phiên giao dịch cuối tuần 13/11 mở cửa giảm điểm dưới áp lực chốt lời gia tăng. Trong phiên chiều, chỉ số chung tiếp tục duy trì quanh mốc tham chiếu với dòng tiền tiếp tục có sự phân hóa giữa những nhóm ngành. Đây cũng là phiên giao dịch cuối cùng trong kỳ cơ cấu danh mục của các quỹ ETF nội. Kết phiên, VN-Index đóng cửa tại 1.734,93 điểm, tăng 0,18 điểm, tương đương 0,01%.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng với giá trị khoảng 300 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Tự doanh CTCK mua ròng 154 tỷ đồng trên HoSE.

Cụ thể, GMD được mua ròng mạnh nhất với giá trị 201 tỷ đồng. Theo sau là VJC (105 tỷ), REE (79 tỷ), CTD (44 tỷ), NLG (43 tỷ), PNJ (24 tỷ), FPT (23 tỷ), TAL (17 tỷ), VHM và VPB cùng 15 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại VIX với giá trị -270 tỷ đồng, tiếp theo là ACB (-148 tỷ), MWG (-17 tỷ), VNM (-15 tỷ) và HPG (-13 tỷ đồng). Một số mã khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VIC (-12 tỷ), MSB (-9 tỷ), MSN (-5 tỷ), POW (-4 tỷ) và MCH (-3 tỷ đồng). ﻿

An Thái

Nhịp sống thị trường

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