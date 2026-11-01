Lãi vượt kế hoạch năm, nắm "núi tiền" gần 50.000 tỷ đồng, một ông lớn sắp đón cú hích từ siêu dự án 12 tỷ USD

Theo báo cáo mới đây của Agriseco Research, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, HoSE: GAS) được kỳ vọng bước vào giai đoạn tăng trưởng mới nhờ nguồn cung từ các mỏ khí lớn và việc mở rộng hạ tầng LNG. Đáng chú ý, doanh nghiệp đang sở hữu nguồn lực tài chính dồi dào để triển khai các dự án trong những năm tới.

Kỳ vọng bước ngoặt từ các dự án khí mới

Theo Agriseco, một trong những động lực tăng trưởng dài hạn của PV GAS đến từ khả năng cải thiện nguồn cung khí nội địa. Trong nhiều năm qua, sản lượng khí khô của doanh nghiệp gần như đi ngang do các mỏ hiện hữu suy giảm tự nhiên. Tuy nhiên, tình trạng này được kỳ vọng thay đổi khi các dự án khí mới đi vào vận hành.

Đáng chú ý, nguồn khí từ dự án Lô B – Ô Môn và Sư Tử Trắng giai đoạn 2B được kỳ vọng bổ sung sản lượng trong những năm tới, với hệ thống đường ống dự kiến hoàn thành lần lượt vào năm 2027 và 2028.

Ở chiều tiêu thụ, nhu cầu khí cho sản xuất điện tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, nhóm khách hàng điện vẫn là đối tượng tiêu thụ khí lớn nhất của PV GAS, với sản lượng đạt 3,8 tỷ m³, tương đương 78% kế hoạch năm.

Song song với phát triển nguồn khí nội địa, PV GAS đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Doanh nghiệp có kế hoạch nâng công suất kho LNG Thị Vải từ 1 triệu lên 3 triệu tấn/năm, đồng thời phát triển kho LNG Vũng Áng, dự kiến vào năm 2029, và kho cảng Sơn Mỹ vào năm 2030.

Bên cạnh mở rộng hạ tầng, PV GAS đã ký hợp đồng cung cấp LNG dài hạn với Shell Eastern LNG cho giai đoạn 2027–2031 và hợp đồng bán LNG cho Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR). Theo Agriseco, các thỏa thuận này được kỳ vọng góp phần ổn định nguồn cung và mở rộng thị trường tiêu thụ trong dài hạn.

Để hiện thực hóa các kế hoạch trên, PV GAS đang sở hữu tiềm lực tài chính đáng kể. Tại thời điểm 30/9/2026, doanh nghiệp nắm giữ khoảng 50.800 tỷ đồng tiền và tiền gửi, trong khi dư nợ vay chỉ ở mức 4.300 tỷ đồng. Như vậy, lượng tiền mặt ròng đạt khoảng 46.500 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm đạt 12.100 tỷ đồng, vượt xa số vốn đầu tư đã giải ngân khoảng 3.800 tỷ đồng, tương đương 42% kế hoạch năm. Agriseco đánh giá nền tảng tài chính này giúp PV GAS có khả năng tiếp tục đầu tư các dự án khí và LNG mà không chịu quá nhiều áp lực gia tăng vay nợ.

Lợi nhuận 9 tháng vượt hơn 50% kế hoạch năm

Không chỉ sở hữu nguồn lực tài chính lớn, PV GAS còn ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2026.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 120.977 tỷ đồng, hoàn thành 85,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 13.595 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ và hoàn thành 150,7% mục tiêu cả năm. Như vậy, chỉ sau ba quý, PV GAS đã vượt gần 51% kế hoạch lợi nhuận năm 2026.

Riêng quý III, doanh thu thuần đạt 39.708 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp tăng 52%, lên khoảng 6.200 tỷ đồng, kéo biên lợi nhuận gộp cải thiện 4,2 điểm phần trăm, đạt 15,7%.

Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế quý III đạt 4.569 tỷ đồng, tăng 74,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với quý liền trước, lợi nhuận vẫn giảm khoảng 24% khi biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 18% xuống 15,7%.

Agriseco duy trì đánh giá tích cực về triển vọng PV GAS nhờ kết quả kinh doanh vượt kế hoạch,nguồn khí mới từ Lô B – Ô Môn dự kiến bổ sung sản lượng từ năm 2027, trong khi việc mở rộng hạ tầng LNG tạo thêm dư địa tăng trưởng.. Dù vậy, đơn vị phân tích lưu ý tốc độ tăng trưởng lợi nhuận có thể chậm lại nếu giá năng lượng hạ nhiệt trong thời gian tới.