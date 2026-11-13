Khối ngoại bán ròng gần nghìn tỷ trong tuần 9/13/11, một cổ phiếu bị "xả" gần 900 tỷ

Thị trường chứng khoán có một tuần giao dịch nhiều biến động khi phiên mở cửa tuần chịu áp lực giảm mạnh và nhanh chóng đánh mất mốc điểm 1.720 trong phiên sau đó dưới áp lực bán gia tăng đến từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm Vingroup và ngân hàng. Trong những phiên tiếp đó, dòng tiền trong tuần qua tiếp tục có sự phân hóa giữa các nhóm ngành khi áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu mid cap khiến chỉ số chung giao động trong biên độ hẹp. Kết tuần, VN-Index tăng 9,57 điểm (+0,55%) so với tuần trước và đóng cửa tại 1.734,93 điểm.

Dòng vốn ngoại tiếp tục có sự phân hóa đáng kể, trong đó ghi nhận tới 3 phiên mua ròng, song lượng tiền giải ngân vẫn chưa đủ bù đắp áp lực bán ra trong hai phiên còn lại. Tính chung cả tuần, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 915 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Xét theo từng cổ phiếu, điểm nhấn nổi bật nhất trong tuần qua là áp lực bán liên tục tại FPT. Theo thống kê trên nhóm cổ phiếu được theo dõi, mã này bị khối ngoại bán ròng xấp xỉ 892 tỷ đồng, bỏ xa các cổ phiếu còn lại.

Đáng chú ý, riêng phiên 12/11, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 450 tỷ đồng cổ phiếu FPT, tương đương một nửa giá trị bán ròng của mã này trong cả tuần. Áp lực bán tiếp tục kéo dài sang phiên 13/11 với giá trị hơn 221 tỷ đồng, dù thị giá FPT phục hồi hơn 1%.

Khoảng cách giữa FPT và nhóm cổ phiếu đứng sau là khá lớn. STB ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 162 tỷ đồng, tiếp đến là PNJ với 109 tỷ đồng và MSB với 107 tỷ đồng.

Nhóm chứng khoán cũng xuất hiện ở chiều bán với VCK và VCI lần lượt bị rút ròng khoảng 86 tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, BID, BSR, GMD và DCM đều ghi nhận giá trị bán ròng từ gần 59 tỷ đến 74 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại vẫn tìm đến một số cổ phiếu riêng lẻ. POW nổi bật với giá trị mua ròng khoảng 264 tỷ đồng trong tuần, dẫn đầu nhóm cổ phiếu theo dõi. Xếp sau là VIX với 182 tỷ đồng và HDB với 170 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VIX ghi nhận diễn biến giao dịch trái chiều giữa các phiên. Sau khi bị bán ròng trong những phiên trước, cổ phiếu chứng khoán này bất ngờ được khối ngoại mua ròng hơn 300 tỷ đồng riêng phiên 13/11, qua đó đảo chiều cán cân giao dịch lũy kế cả tuần sang trạng thái dương.

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa khi HDB, TCB, MBB và VPB đều được mua ròng với giá trị từ gần 87 tỷ