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Khai sai thuế, PNJ bị phạt gần 2 tỷ đồng

| | Thị trường chứng khoán

Khai sai thuế, PNJ bị phạt gần 2 tỷ đồng

Theo quyết định, PNJ bị phạt 1,999 tỷ đồng do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Chiều 13/11, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã gửi thông tin lên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc nhận Quyết định số 8088/QĐ-XPHC ngày 12/11/2026 của Thuế TP.HCM, về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo quyết định, PNJ bị phạt 1,999 tỷ đồng do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Phía PNJ cho biết, hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế giá trị gia tăng này đã được chỉ ra trong kết luận thanh tra số 2777/TB-TTCP ngày 8/8/2026 của Thanh tra Chính phủ.

Trước thời điểm nhận quyết định xử phạt, PNJ đã chủ động rà soát, kê khai và nộp bổ sung vào ngân sách nhà nước hơn 9,999 tỷ đồng tiền thuế GTGT và hơn 973 triệu đồng tiền chậm nộp.

Theo PNJ, doanh nghiệp đã chấp hành đầy đủ quyết định xử phạt và chủ động khắc phục các thiếu sót, hậu quả theo quy định.

Theo Quảng Định

vietnamdaily

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