Fortune: Việt Nam không cần thay đổi quá nhiều trong 10 năm tới…

Đáng chú ý, dù chỉ chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp, nhóm doanh nghiệp Việt Nam đóng góp khoảng một phần tư mức tăng doanh thu toàn bảng. Petrovietnam đứng thứ 11, trong khi Vingroup xếp thứ 26, tăng 11 bậc so với năm trước.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chưa có doanh nghiệp nào lọt Fortune Global 500, danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới xét theo doanh thu.

Bên lề Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026 diễn ra ngày 3/11 tại TP.HCM, phóng viên đã có cuộc trao đổi riêng với Tiến sĩ Andrew Staples, Giám đốc Biên tập Fortune khu vực châu Á, về triển vọng kinh tế Việt Nam, sức hút đối với các tập đoàn quốc tế và con đường để doanh nghiệp Việt vươn lên.

Ông Staples có bằng tiến sĩ Kinh tế chính trị quốc tế tại Đại học Sheffield (Anh), từng giảng dạy tại các trường đại học ở Anh và Nhật Bản. Trước khi gia nhập Fortune, ông từng giữ vị trí Giám đốc Biên tập toàn cầu và Kinh tế trưởng tại The Economist Corporate Network, đơn vị nghiên cứu, tư vấn chiến lược dành cho lãnh đạo doanh nghiệp thuộc The Economist Group.

PV: Fortune có thể lựa chọn Singapore hoặc nhiều trung tâm kinh tế lớn khác để tổ chức hội nghị Southeast Asia 500 đầu tiên. Vì sao các ông quyết định chọn TP.HCM?

Ông Andrew Staples: Chúng tôi đã chuẩn bị cho hội nghị đầu tiên này trong một thời gian khá dài. Việt Nam là lựa chọn rất tự nhiên bởi câu chuyện phát triển kinh tế đầy hấp dẫn.

Fortune là một tạp chí kinh doanh và chúng tôi muốn có mặt ở nơi hoạt động kinh tế đang diễn ra sôi động.

Theo dự báo tháng 10/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng 8,4% trong cả năm 2026. Cùng với dân số khoảng 102 triệu người, dòng vốn FDI lớn và vai trò ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đây là những yếu tố khiến Việt Nam trở nên đáng chú ý.

Chúng tôi cũng quan tâm đến những thay đổi về chính sách, nhất là định hướng thu hút FDI chất lượng cao và nỗ lực tiến lên những khâu có giá trị gia tăng lớn hơn.

Với tất cả những yếu tố đó, lựa chọn Việt Nam để tổ chức hội nghị đầu tiên thực ra không quá khó khăn.

Việt Nam hiện có 72 doanh nghiệp trong Fortune Southeast Asia 500 nhưng chưa có đại diện tại Global 500. Theo ông, liệu đến năm 2030 chúng ta có thể chứng kiến những tập đoàn Việt Nam vươn lên quy mô toàn cầu, thậm chí đạt doanh thu 100 tỷ USD?

Đúng là Việt Nam có 72 doanh nghiệp trong bảng xếp hạng khu vực, nhưng chưa có doanh nghiệp nào trong Fortune Global 500, nơi tập hợp những công ty lớn nhất thế giới theo doanh thu.

Tôi biết việc có doanh nghiệp góp mặt trong danh sách này là một trong những kỳ vọng của Chính phủ Việt Nam cũng như của một số doanh nghiệp lớn.

Chúng tôi chắc chắn sẽ rất vui nếu chứng kiến bước tiến đó.