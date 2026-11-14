Vượt kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng, VNSteel muốn tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền

Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel, mã TVN) thông báo ngày 1/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản

Nội dung lấy ý kiến về việc tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Với 678 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền dự kiến tạm ứng đợt cổ tức này là 339 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến dự kiến từ ngày 8/12 đến hết ngày 18/12, tại trụ sở chính VNSteel, số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Trước đó, ngày 22/10/2026, VNSteel vừa chi 203,4 tỷ đồng trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 3%. Với tỷ lệ sở hữu 93,93% vốn, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) nhận về khoảng 191 tỷ đồng.

Ảnh: VNSteel

Về hoạt động kinh doanh trong quý III/2026, VNSteel ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 14.442,5 tỷ đồng, tăng trưởng 48% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế gần 1.163 tỷ đồng, gấp hơn 7,6 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận tăng đột biến trong kỳ chủ yếu xuất phát từ khoản lãi bán, thanh lý các khoản đầu tư lên tới gần 1.049 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận. Khoản lãi này đến từ thương vụ VNSteel chuyển nhượng toàn bộ 46,85% vốn tại công ty liên doanh - Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), với mức giá chuyển nhượng cho toàn bộ lô cổ phần này là gần 1.049 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VNSteel ghi nhận doanh thu đạt hơn 40.758 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.931 tỷ đồng, gấp hơn 3,3 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.815 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần cùng kỳ.

Năm 2026, Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 660 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng, doanh nghiệp đã vượt tới 192,5% mục tiêu cả năm.