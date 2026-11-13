Cà Mau kiện toàn 2 nhân sự Ủy viên UBND tỉnh

Ngày 13/11, HĐND tỉnh Cà Mau khoá XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề).

Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Văn Ngời - nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Sông Đốc và ông Dư Minh Hùng - nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, hiện là Phó trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau.

Các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau đã bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2026-2031, đối với ông Đoàn Việt Khoa - Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Mã Minh Tâm - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa cho các đại biểu miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Cà Mau cũng thông qua Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ, hệ thống điện mặt trời có tổng công suất định mức từ 3kWp trở lên và có hệ thống lưu trữ.

Toàn bộ nguồn kinh phí thực hiện chính sách này do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm, hiệu lực từ ngày 23/11.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau - cho biết những nghị quyết vừa được thông qua sẽ tạo hành lang pháp lý để các ngành chức năng phân bổ, sử dụng nguồn vốn linh hoạt, hiệu quả hơn. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, phát huy tính hiệu lực hiệu quả, ông Thiều đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, cần xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện và cơ chế kiểm tra, đôn đốc.