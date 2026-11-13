Thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thành SN 1992 để điều tra về 4 cây mai cảnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh Bắt tạm giam đối với Hồ Văn Nam và Nguyễn Tiến Thành về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự

Thời gian qua, Công an phường Hải Ninh đã điều tra, làm rõ vụ trộm cắp 04 cây mai cảnh xảy ra tại 04 vị trí trên địa bàn phường Hải Ninh. Qua xác minh, lực lượng Công an xác định 02 đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là Hồ Văn Nam (SN 1982) và Nguyễn Tiến Thành (SN 1992), cùng trú tại xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trong các ngày 17/7/2026 và 07/8/2026, hai đối tượng đã 02 lần thực hiện hành vi trộm cắp, chiếm đoạt tổng cộng 04 cây mai cảnh của người dân.

Hai đối tượng bị khởi tố về tội “ Trộm cắp tài sản”. Ảnh: CA Hà Tĩnh

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh Bắt tạm giam đối với Hồ Văn Nam và Nguyễn Tiến Thành về tội "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự

Lực Lượng Công an khuyến cáo: Người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo quản tài sản, nhất là cây cảnh, xe mô tô và các tài sản có giá trị để ngoài sân, trước nhà; tăng cường hệ thống camera an ninh, đèn chiếu sáng và kịp thời thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện người, phương tiện có biểu hiện nghi vấn. Mọi hành vi trộm cắp tài sản đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.