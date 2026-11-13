Bắt tạm giam Đoàn Khai Trí SN 1996

Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang ngày 12/11/2026, cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đoàn Khai Trí (sinh năm 1996, cư trú phường Long Xuyên) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Quá trình điều tra, xác định: Khoảng 23 giờ ngày 29/10/2026, sau khi nhậu về, do có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Đình Tr., sinh năm 1993, cư trú phường Long Xuyên, Trí nhớ lại chuyện cũ nên lấy dao đi tìm Trường để giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến khu vực đường Lý Thái Tổ nối dài, thuộc khóm Đông An, phường Long Xuyên, Trí phát hiện Tr. đang ngồi trong quán cùng nhóm bạn nên lao vào la hét, đồng thời dùng dao bấm đâm trúng vai Tr.

Đối tượng Đoàn Khai Trí và hiện trường vụ việc - Công an An Giang Đối tượng Đoàn Khai Trí và hiện trường vụ việc - Công an An Giang

Sự việc được những người có mặt kịp thời can ngăn. Sau đó, Trí rời khỏi hiện trường, còn Tr. được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa An Giang để điều trị.

Hành vi của Trí không chỉ xâm phạm đến sức khỏe của người khác mà còn gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.