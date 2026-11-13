Công an đề nghị 700 chủ phương tiện mang biển số sau nộp phạt nguội theo Nghị định 168

STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm

14-09-2026 05:58 Ô tô 37A-804.32 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

14-09-2026 06:46 Ô tô 36A-836.98 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 06:58 Ô tô 36K-270.90 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 07:01 Ô tô 36A-572.66 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 08:05 Ô tô 36K-328.77 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 08:16 Ô tô 36H-109.79 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 08:17 Ô tô 36N-1413 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 10:16 Ô tô 30E-332.02 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14-09-2026 10:38 Ô tô 30K-461.76 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

14-09-2026 10:54 Ô tô 36D-010.51 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

14-09-2026 11:00 Ô tô 36A-912.10 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

14-09-2026 11:09 Ô tô 36A-879.43 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

14-09-2026 11:28 Ô tô 36K-213.94 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

14-09-2026 13:08 Ô tô 36A-777.18 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 13:39 Ô tô 36A-796.00 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

14-09-2026 14:01 Ô tô 36K-260.59 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 14:11 Ô tô 36C-091.36 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 21:43 Ô tô 36A-200.17 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

14-09-2026 22:15 Ô tô 36A-775.13 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 00:38 Ô tô 36H-132.54 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 06:55 Ô tô 36A-423.98 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 07:11 Ô tô 36A-016.20 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 07:15 Ô tô 36A-574.45 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 07:31 Ô tô 36K-083.00 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 07:35 Ô tô 30M-458.40 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 08:39 Ô tô 36C-094.99 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 09:07 Ô tô 36C-165.22 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 09:17 Ô tô 36A-018.64 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 09:27 Ô tô 36A-011.31 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 09:41 Ô tô 36A-998.00 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 09:41 Ô tô 36A-998.00 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 09:58 Ô tô 36A-860.93 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 10:41 Ô tô 68A-330.80 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 10:44 Ô tô 36A-037.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 11:16 Ô tô 36A-651.69 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 11:25 Ô tô 36C-170.84 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 12:00 Ô tô 36K-212.49 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 12:03 Ô tô 36B-314.77 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 12:35 Ô tô 15E-016.96 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 12:48 Ô tô 36K-828.62 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 12:48 Ô tô 36K-828.62 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 12:55 Ô tô 36A-651.31 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 13:04 Ô tô 30A-278.58 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 13:15 Ô tô 29S-6789 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 13:35 Ô tô 36A-014.05 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 13:49 Ô tô 36K-406.01 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 13:49 Ô tô 36C-263.54 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 14:00 Ô tô 36K-085.67 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 14:03 Ô tô 36A-843.04 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 14:27 Ô tô 36A-998.05 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 14:27 Ô tô 36H-219.32 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 14:37 Ô tô 36B-039.60 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 15:14 Ô tô 36A-523.28 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 15:35 Ô tô 30A-278.58 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 15:39 Ô tô 36K-260.30 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 15:56 Ô tô 36H-231.59 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 15:57 Ô tô 36M-9504 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 16:13 Ô tô 36A-274.76 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

15-09-2026 16:21 Ô tô 36A-991.52 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 16:47 Ô tô 36A-765.32 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 17:05 Ô tô 30H-472.41 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

15-09-2026 17:20 Ô tô 36A-617.78 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 17:37 Ô tô 36K-847.53 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 18:22 Ô tô 36K-912.80 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 18:33 Ô tô 36C-280.20 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 19:17 Ô tô 36A-580.68 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 19:33 Ô tô 36A-600.69 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 20:05 Ô tô 36E-009.21 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 21:28 Ô tô 36A-152.74 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 21:32 Ô tô 68A-147.66 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 22:17 Ô tô 85A-115.96 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 06:05 Ô tô 36A-879.43 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 07:09 Ô tô 36B-340.90 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 07:14 Ô tô 36C-001.98 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 07:23 Ô tô 36A-076.91 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

16-09-2026 07:36 Ô tô 36A-994.59 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 07:37 Ô tô 36C-446.01 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 08:27 Ô tô 36K-393.07 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 08:36 Ô tô 36A-327.85 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 09:39 Ô tô 36C-087.91 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 09:54 Ô tô 29C-589.60 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

16-09-2026 10:30 Ô tô 36A-829.57 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 10:41 Ô tô 36C-299.09 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 10:50 Ô tô 36A-163.50 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 11:41 Ô tô 30H-472.41 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 12:00 Ô tô 36H-186.06 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 12:10 Ô tô 36K-318.18 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 12:48 Ô tô 36A-425.77 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

16-09-2026 13:02 Ô tô 36A-799.51 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 13:16 Ô tô 36C-314.95 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 14:34 Ô tô 38G-000.57 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

16-09-2026 14:55 Ô tô 36A-792.21 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 15:56 Ô tô 36A-996.80 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 16:13 Ô tô 36A-279.98 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

16-09-2026 16:14 Ô tô 36H-234.04 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 18:26 Ô tô 36A-216.66 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 19:17 Ô tô 36B-387.58 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 20:03 Ô tô 36A-248.26 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 20:53 Ô tô 36H-216.74 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 22:55 Ô tô 36K-260.21 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

16-09-2026 23:21 Ô tô 36A-379.26 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 06:57 Ô tô 36A-663.67 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 07:40 Ô tô 36K-294.72 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 08:48 Ô tô 36C-193.28 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 10:39 Ô tô 36C-070.80 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 11:02 Ô tô 36A-993.75 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 11:48 Ô tô 36A-898.94 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 12:01 Ô tô 36A-885.43 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 12:29 Ô tô 36A-368.66 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 13:02 Ô tô 30E-789.94 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 13:23 Ô tô 36C-198.95 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 15:52 Ô tô 36H-177.87 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 18:30 Ô tô 36A-719.63 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 18:40 Ô tô 36B-585.37 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

17-09-2026 19:59 Ô tô 36A-165.02 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 07:52 Ô tô 23F-003.82 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 08:14 Ô tô 36B-023.18 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 08:24 Ô tô 36C-083.53 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 09:45 Ô tô 36A-499.22 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 10:05 Ô tô 30G-078.97 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 10:05 Ô tô 36H-183.73 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 10:36 Ô tô 36B-414.63 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 10:36 Ô tô 36C-476.70 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 13:35 Ô tô 36A-685.39 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 13:39 Ô tô 36B-179.64 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 14:01 Ô tô 36A-618.17 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 14:06 Ô tô 36A-818.19 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 14:10 Ô tô 36A-529.68 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 14:59 Ô tô 36A-991.35 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 15:20 Ô tô 36K-069.93 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 16:12 Ô tô 36A-714.93 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 16:24 Ô tô 36K-256.90 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 17:10 Ô tô 36A-423.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

18-09-2026 19:43 Ô tô 36D-018.74 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 07:56 Ô tô 36C-425.46 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 08:04 Ô tô 36A-836.49 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 08:21 Ô tô 36C-131.90 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

19-09-2026 08:38 Ô tô 36M-4680 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 08:39 Ô tô 36A-6479 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 08:46 Ô tô 37C-413.26 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

19-09-2026 08:56 Ô tô 36B-444.54 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 09:31 Ô tô 30B-177.33 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 09:48 Ô tô 36A-638.02 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 09:48 Ô tô 36A-300.00 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 09:56 Ô tô 36K-503.99 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 10:07 Ô tô 36K-379.99 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 10:44 Ô tô 36K-083.93 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 11:10 Ô tô 36A-599.97 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 11:24 Ô tô 36A-642.54 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 11:54 Ô tô 36K-180.14 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 13:35 Ô tô 36A-456.71 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 13:56 Ô tô 36C-443.09 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 15:30 Ô tô 36A-714.38 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

19-09-2026 16:20 Ô tô 36C-299.21 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 16:41 Ô tô 36K-477.53 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 18:10 Ô tô 36B-479.09 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 19:21 Ô tô 36A-365.27 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 21:32 Ô tô 36K-309.04 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 22:25 Ô tô 36K-921.75 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 22:26 Ô tô 36H-227.60 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

19-09-2026 22:42 Ô tô 14B-044.67 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 05:29 Ô tô 36K-191.63 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 07:34 Ô tô 30K149.76 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 07:42 Ô tô 36B-556.61 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 07:46 Ô tô 36C-245.96 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 07:49 Ô tô 36A-796.89 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 07:57 Ô tô 36A-689.37 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 09:06 Ô tô 36A-376.29 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 09:14 Ô tô 36K-294.92 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 09:21 Ô tô 36A-409.81 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 09:28 Ô tô 36K-683.68 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 10:03 Ô tô 36A-208.21 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20-09-2026 10:29 Ô tô 36K-101.91 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 10:35 Ô tô 36C-553.69 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 11:07 Ô tô 36A-255.80 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 12:14 Ô tô 30K-590.11 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 12:27 Ô tô 36K-733.94 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 13:37 Ô tô 36A-014.85 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20-09-2026 13:40 Ô tô 14A-895.03 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

20-09-2026 13:48 Ô tô 36K-338.17 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 14:30 Ô tô 36A-946.17 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

20-09-2026 14:35 Ô tô 36A-791.13 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 14:48 Ô tô 36A-594.27 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

20-09-2026 14:58 Ô tô 36A-174.14 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 15:05 Ô tô 36K-261.81 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 15:19 Ô tô 36A-317.05 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 15:20 Ô tô 36K-124.90 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 15:26 Ô tô 36A-616.25 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 16:43 Ô tô 36A-368.68 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 17:55 Ô tô 36B-529.21 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

20-09-2026 19:18 Ô tô 36A-579.65 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

15-09-2026 06:03 Mô tô (Xe máy) 36C2-079.03 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

15-09-2026 06:03 Mô tô (Xe máy) 36C2-079.03 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 07:50 Mô tô (Xe máy) 36AC-716.87 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

15-09-2026 07:50 Mô tô (Xe máy) 36AC-716.87 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 10:42 Mô tô (Xe máy) 36MĐ6-066.28 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

15-09-2026 10:42 Mô tô (Xe máy) 36MĐ6-066.28 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 10:57 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-478.58 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 11:02 Mô tô (Xe máy) 36B3-015.11 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

15-09-2026 11:02 Mô tô (Xe máy) 36B3-015.11 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 11:07 Mô tô (Xe máy) 36AC-625.54 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 11:28 Mô tô (Xe máy) 99MĐ2-005.32 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

15-09-2026 11:28 Mô tô (Xe máy) 99MĐ2-005.32 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

15-09-2026 11:28 Mô tô (Xe máy) 99MĐ2-005.32 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 11:33 Mô tô (Xe máy) 36P3-6066 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

15-09-2026 11:33 Mô tô (Xe máy) 36P3-6066 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 00:21 Mô tô (Xe máy) 36AC-976.91 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 00:21 Mô tô (Xe máy) 36AC-976.91 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 06:40 Mô tô (Xe máy) 36B7-033.17 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 06:40 Mô tô (Xe máy) 36B7-033.17 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 09:15 Mô tô (Xe máy) 15D1-038.07 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 09:15 Mô tô (Xe máy) 15D1-038.07 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 09:15 Mô tô (Xe máy) 15D1-038.07 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 09:34 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-439.79 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 09:34 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-439.79 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 10:42 Mô tô (Xe máy) 36B6-327.23 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 11:06 Mô tô (Xe máy) 36AE-402.05 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:14 Mô tô (Xe máy) 36B1-802.79 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:14 Mô tô (Xe máy) 36B1-802.79 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:18 Mô tô (Xe máy) 36B5-888.51 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:18 Mô tô (Xe máy) 36B5-888.51 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:25 Mô tô (Xe máy) 36E1-045.70 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:30 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-570.51 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 11:30 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-570.51 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:30 Mô tô (Xe máy) 36AE-267.82 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:36 Mô tô (Xe máy) 36AC-548.21 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:36 Mô tô (Xe máy) 36AC-548.21 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:37 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-552.09 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:37 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-552.09 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:39 Mô tô (Xe máy) 36AE-716.56 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:39 Mô tô (Xe máy) 36AE-716.56 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở theo 02 người trên xe

17-09-2026 11:49 Mô tô (Xe máy) 36AB-444.54 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:49 Mô tô (Xe máy) 36AB-444.54 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 11:53 Mô tô (Xe máy) 36AB-526.54 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 11:53 Mô tô (Xe máy) 36AB-526.54 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 12:01 Mô tô (Xe máy) 36AE-436.62 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:01 Mô tô (Xe máy) 36AE-436.62 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 12:16 Mô tô (Xe máy) 36B2-581.42 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:16 Mô tô (Xe máy) 36B2-581.42 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 12:23 Mô tô (Xe máy) 36B4-755.59 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:23 Mô tô (Xe máy) 36B4-755.59 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 12:40 Mô tô (Xe máy) 36AD-954.70 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 12:40 Mô tô (Xe máy) 36AD-954.70 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:40 Mô tô (Xe máy) 36AD-954.70 Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 12:52 Mô tô (Xe máy) 36B7-052.11 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 12:52 Mô tô (Xe máy) 36B7-052.11 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:52 Mô tô (Xe máy) 36B8-924.40 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 12:52 Mô tô (Xe máy) 36B8-924.40 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 12:52 Mô tô (Xe máy) 36B8-924.40 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở theo 02 người trên xe

17-09-2026 12:53 Mô tô (Xe máy) 36AE-472.10 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù)

17-09-2026 13:31 Mô tô (Xe máy) 36AC-594.86 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 22:57 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-312.47 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

17-09-2026 22:59 Mô tô (Xe máy) 36B6-977.50 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

17-09-2026 23:15 Mô tô (Xe máy) 36AC-624.51 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

18-09-2026 05:48 Mô tô (Xe máy) 36B4-266.05 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

18-09-2026 05:48 Mô tô (Xe máy) 36B4-266.05 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, phường Hạc Thành, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

18-09-2026 06:22 Mô tô (Xe máy) 36AC-582.77 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

18-09-2026 22:13 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-557.59 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

20-09-2026 21:27 Mô tô (Xe máy) 36BD-038.41 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

20-09-2026 22:31 Mô tô (Xe máy) 36AD-951.73 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông

20-09-2026 22:31 Mô tô (Xe máy) 36AD-951.73 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

20-09-2026 23:51 Mô tô (Xe máy) 36AC-999.70 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

21-09-2026 06:23 Ô tô con 99B-139.31 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 07:24 Ô tô con 28A-068.89 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 07:54 Ô tô con 36K-027.64 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 08:12 Ô tô con 36K-839.20 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa 23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

21-09-2026 08:18 Ô tô con 36C-105.37 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21-09-2026 08:39 Ô tô con 35C-021.10 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

21-09-2026 11:49 Ô tô con 36A-018.64 Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 13:03 Ô tô con 36A-023.44 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 13:19 Ô tô con 36C-388.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21-09-2026 13:29 Ô tô con 36A-164.68 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21-09-2026 15:22 Ô tô con 36C-429.56 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 15:34 Ô tô con 36A-151.91 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21-09-2026 15:38 Ô tô con 36A-387.31 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

21-09-2026 16:52 Ô tô con 36B-387.65 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 16:58 Ô tô con 30M-567.69 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 17:00 Ô tô con 36A-423.24 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

21-09-2026 18:24 Ô tô con 36A-490.95 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 05:59 Ô tô con 36A-567.97 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 06:26 Ô tô con 36K-463.82 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 07:30 Ô tô con 36K-401.53 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 11:52 Ô tô con 30C-634.56 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 15:21 Ô tô con 36A-291.63 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 15:35 Ô tô con 36K-833.94 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

22-09-2026 16:44 Ô tô con 36A-955.63 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

22-09-2026 20:09 Ô tô con 36K-165.64 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 20:48 Ô tô con 36K-689.89 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

22-09-2026 22:04 Ô tô con 36A-992.23 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 09:36 Ô tô con 36K-864.74 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 10:07 Ô tô con 30S-9672 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23-09-2026 11:28 Ô tô con 36A-735.34 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 11:46 Ô tô con 30L-342.92 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 12:44 Ô tô con 88A-018.74 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 13:40 Ô tô con 36K-678.71 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 15:36 Ô tô con 36A-341.31 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 16:07 Ô tô con 36H-069.55 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 16:41 Ô tô con 36D-018.57 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

23-09-2026 16:51 Ô tô con 36E-010.75 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 17:14 Ô tô con 36A-665.66 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 17:44 Ô tô con 36B-484.17 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 17:47 Ô tô con 30L-640.82 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 17:54 Ô tô con 36C-372.37 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 18:03 Ô tô con 36K-318.03 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 18:16 Ô tô con 36A-221.90 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 18:49 Ô tô con 36K-193.35 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

23-09-2026 20:48 Ô tô con 36C-475.38 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 05:54 Ô tô con 36H-154.60 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 07:20 Ô tô con 36K-028.72 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 07:46 Ô tô con 36A-674.62 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

24-09-2026 08:10 Ô tô con 36C-285.83 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24-09-2026 08:11 Ô tô con 36B-594.81 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

24-09-2026 08:49 Ô tô con 36A-039.36 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24-09-2026 10:03 Ô tô con 36A-015.91 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

24-09-2026 11:29 Ô tô con 36H-125.96 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 12:20 Ô tô con 36A-057.69 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 12:31 Ô tô con 36B-539.41 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 13:02 Ô tô con 36A-818.19 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

24-09-2026 14:15 Ô tô con 30K-391.14 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 14:43 Ô tô con 36A-300.00 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 15:50 Ô tô con 36H-154.60 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 16:36 Ô tô con 36A-788.02 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 19:58 Ô tô con 36B-470.97 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 20:24 Ô tô con 36E-008.99 Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

24-09-2026 21:45 Ô tô con 36A-861.61 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 00:46 Ô tô con 36C-068.26 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 06:54 Ô tô con 36H-081.99 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 07:19 Ô tô con 36A-365.36 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 07:23 Ô tô con 36K-254.32 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 09:48 Ô tô con 36B-029.80 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 09:56 Ô tô con 36A-643.70 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 11:29 Ô tô con 36B-546.23 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 12:30 Ô tô con 36K-286.62 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 13:11 Ô tô con 36A-619.95 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 15:37 Ô tô con 36A-654.01 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 15:55 Ô tô con 15H-344.42 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 16:13 Ô tô con 36A-718.47 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 16:29 Ô tô con 36A-307.64 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 17:05 Ô tô con 36K-512.05 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 18:14 Ô tô con 36A-999.86 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 18:44 Ô tô con 36A-707.66 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 20:02 Ô tô con 36A-426.62 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 20:09 Ô tô con 30E-085.23 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 20:19 Ô tô con 36A-737.11 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 21:30 Ô tô con 36K-257.15 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 21:31 Ô tô con 36A-179.31 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 21:44 Ô tô con 36H-155.67 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

25-09-2026 21:59 Ô tô con 36A-379.26 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 07:23 Ô tô con 36A-567.49 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 07:58 Ô tô con 36C-208.75 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 08:20 Ô tô con 36K-277.53 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 09:28 Ô tô con 36B-522.90 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 10:01 Ô tô con 36K-228.68 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 10:06 Ô tô con 36A-789.13 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 12:28 Ô tô con 36K-393.59 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 14:05 Ô tô con 36C-367.90 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 14:07 Ô tô con 36K-089.65 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 14:38 Ô tô con 30F-718.56 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 15:29 Ô tô con 36K-194.23 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 18:02 Ô tô con 36K-657.07 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 19:38 Ô tô con 36F-011.57 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 20:39 Ô tô con 30F-701.98 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

26-09-2026 20:42 Ô tô con 36K-193.08 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

26-09-2026 21:03 Ô tô con 36A-441.06 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 09:30 Ô tô con 36A-239.93 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 13:15 Ô tô con 36C-470.42 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 12:19 Ô tô con 30F-655.39 Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 14:28 Ô tô con 36C-195.97 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 14:39 Ô tô con 36A-322.81 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 15:03 Ô tô con 36A-649.27 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 17:27 Ô tô con 21A-027.47 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 18:29 Ô tô con 36K-210.84 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 18:34 Ô tô con 36A-880.65 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 21:14 Ô tô con 30B-965.88 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

27-09-2026 21:18 Ô tô con 36A-742.97 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 06:58 Ô tô con 36A-691.70 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 12:21 Ô tô con 36B-486.68 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 13:50 Ô tô con 36H-199.82 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 15:50 Ô tô con 36A-179.87 Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 16:02 Ô tô con 36H-081.72 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường

28-09-2026 17:10 Ô tô con 36A-748.66 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 19:15 Ô tô con 30H-392.13 Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa 23826.6.9.d.02 Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”

28-09-2026 19:21 Ô tô con 36A-869.84 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

28-09-2026 22:52 Ô tô con 30K-723.82 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 08:42 Ô tô con 36K-427.14 Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 08:51 Ô tô con 36A-547.34 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 09:37 Ô tô con 36A-787.06 Ngã tư Phú Sơn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 09:50 Ô tô con 29H-747.69 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 10:20 Ô tô con 36A-837.58 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 11:18 Ô tô con 36A-66387 Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 14:55 Ô tô con 36A-862.52 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 17:03 Ô tô con 36H-180.31 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 17:52 Ô tô con 36A-163.86 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 18:24 Ô tô con 36K-149.87 Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 18:48 Ô tô con 36B-024.80 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

29-09-2026 22:52 Ô tô con 36K-107.13 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 04:10 Ô tô con 36B-469.02 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 06:51 Ô tô con 36A-293.09 Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 10:05 Ô tô con 36M-1299 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 15:12 Ô tô con 29A-842.52 Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 17:27 Ô tô con 30E-006.72 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy

30-09-2026 17:40 Ô tô con 36C-218.55 Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 18:18 Ô tô con 36C-168.09 Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

30-09-2026 21:48 Ô tô con 36A-618.70 Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 02:39 Mô tô (Xe máy) 36AD-556.12 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 02:39 Mô tô (Xe máy) 36AD-556.12 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

21-09-2026 02:39 Mô tô (Xe máy) 36AD-556.12 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

21-09-2026 02:39 Mô tô (Xe máy) 36AB-759.91 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 02:39 Mô tô (Xe máy) 36AB-759.91 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

21-09-2026 02:39 Mô tô (Xe máy) 36B7-144.24 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

21-09-2026 02:39 Mô tô (Xe máy) 36B7-144.24 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

25-09-2026 09:47 Mô tô (Xe máy) 36AD-743.87 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

25-09-2026 09:47 Mô tô (Xe máy) 36AD-743.87 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

25-09-2026 09:54 Mô tô (Xe máy) 36AC-579.61 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

25-09-2026 10:03 Mô tô (Xe máy) 36B2-548.25 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

25-09-2026 10:11 Mô tô (Xe máy) 36B6-340.75 Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

25-09-2026 23:14 Mô tô (Xe máy) 36AC-631.36 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 06:12 Mô tô (Xe máy) 36AA-270.10 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 06:14 Mô tô (Xe máy) 36AC-625.32 Ngã 4 Đại Lộ Nam Sông Mã - Bạch Đằng, phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 06:16 Mô tô (Xe máy) 36R3-3323 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 20:00 Mô tô (Xe máy) 36B2-288.81 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 20:14 Mô tô (Xe máy) 36AC-547.04 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

26-09-2026 20:14 Mô tô (Xe máy) 36AC-547.04 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

29-09-2026 00:14 Mô tô (Xe máy) 36MĐ6-514.41 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

29-09-2026 00:14 Mô tô (Xe máy) 36MĐ6-514.41 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

29-09-2026 00:22 Mô tô (Xe máy) 36B8-221.40 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

29-09-2026 00:22 Mô tô (Xe máy) 36B8-901.13 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

29-09-2026 02:38 Mô tô (Xe máy) 36B3-333.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

29-09-2026 02:38 Mô tô (Xe máy) 36B3-333.38 Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

29-09-2026 05:55 Mô tô (Xe máy) 36AA-270.10 Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

29-09-2026 21:08 Mô tô (Xe máy) 36AT-048.58 Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

29-09-2026 22:45 Mô tô (Xe máy) 36MĐ1-621.94 Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”

30-09-2026 06:12 Mô tô (Xe máy) 36BF-022.65 Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ

30-09-2026 06:12 Mô tô (Xe máy) 29L5-123.52 Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”