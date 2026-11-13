Cháy tầng 5 khách sạn ở Đà Lạt

Tối 12/11, lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt ( Lâm Đồng ) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ cháy tại khách sạn ELC Đà Lạt, đường Bà Triệu.

Nhiều phương tiện chữa cháy và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chữa cháy.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h cùng ngày. Vào thời điểm trên, ngọn lửa bùng phát ở một phòng nghỉ thuộc tầng 5 của khách sạn này. Sau đó, khói đen tỏa ra khu vực.

Vụ việc nhanh chóng được nhiều người phát hiện, một số người đi đường hô hoán, báo cáo cơ quan chức năng.

Một người mắc kẹt trong đám cháy ở tầng 5 khách sạn chạy ra ban công cầu cứu.

Cũng vào thời điểm trên, một người mắc kẹt trong đám cháy chạy ra ban công tầng 5 cầu cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân sơ tán, tìm cách dập lửa. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng 4 xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Tại hiện trường, cảnh sát sử dụng xe thang tiếp cận tầng 5 tòa nhà, đưa người mắc kẹt ở ban công xuống phía dưới an toàn.

Đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy được lực lượng chức năng chế ngự hoàn toàn. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trước đó cũng tại Đà Lạt ngọn lửa bùng lên trong một căn nhà ở giữa khu dân cư đông đúc, khói đen bao trùm cả một vùng khiến nhiều người lo sợ.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 9h ngày 19/4, tại căn nhà trên đường Tô Ngọc Vân, phường Cam Ly - Đà Lạt.

Theo người dân, vào thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng lên trong căn nhà gỗ của một hộ dân nên hô hoán, tìm cách phun nước dập lửa.

Bên trong căn nhà chứa nhiều vật dụng dễ bắt lửa nên các biện pháp cứu hỏa tại chỗ không phát huy tác dụng. Ngọn lửa càng lúc càng bốc cháy dữ dội. Cột khói đen kịt bốc lên cao hàng chục mét và lan sang 2 nhà bên cạnh.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 10h20 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, toàn bộ tài sản trong căn nhà bị lửa thiêu rụi.