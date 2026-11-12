TP.HCM xử phạt 186.000 trường hợp dừng, đỗ xe sai quy định

Trong 11 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.HCM đã lập biên bản, xử lý khoảng 186.000 trường hợp vi phạm quy định về dừng, đỗ phương tiện. Đáng chú ý, tình trạng xe container, xe sơ mi rơ-moóc dừng, đỗ sai quy định tại các khu công nghiệp tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông.

Thông tin được Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cung cấp tại họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố chiều 12/11.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, từ ngày 15/12/2025 đến hết ngày 10/11/2026, toàn TP.HCM xảy ra 1.661 vụ tai nạn giao thông, làm 824 người chết và khoảng 905 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2025, cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông đều giảm. Tuy nhiên, tình trạng phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định vẫn là một trong những nguy cơ đáng lo ngại đối với an toàn giao thông.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM thông tin tại họp báo.

Thống kê của PC08 cho thấy, toàn thành phố đã xảy ra 107 vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện dừng, đỗ, làm 63 người chết và 45 người bị thương.

Trước tình trạng này, lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Riêng tại địa bàn phường Dĩ An, Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản, xử lý khoảng 7.000 trường hợp dừng, đỗ sai quy định. Trong đó, khoảng 1.050 trường hợp liên quan đến xe container và xe sơ mi rơ-moóc.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn nhận định, xe container và xe sơ mi rơ-moóc có kích thước lớn, hạn chế tầm nhìn, khi dừng, đỗ không đúng vị trí có thể gây cản trở lưu thông, tạo ra những điểm khuất nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

Đặc biệt, tại các tuyến đường nhánh trong khu công nghiệp, mật độ phương tiện lưu thông lớn, trong khi nhiều công nhân di chuyển bằng xe máy vào các khung giờ đi làm, tan ca. Việc xe tải trọng lớn dừng, đỗ tràn lan hoặc lấn chiếm lòng đường có thể làm gia tăng nguy cơ va chạm, tai nạn.

Phương tiện đỗ sai quy định trên các tuyến đường có thể gây cản trở giao thông, che khuất tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Để hạn chế tình trạng này, PC08 cho biết sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào tuyên truyền, vận động doanh nghiệp vận tải và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Một trong những giải pháp được PC08 nhấn mạnh là tăng cường tuần tra, kiểm soát và ứng dụng hình ảnh để phát hiện, xử lý vi phạm.

Theo Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, trong tổng số khoảng 186.000 trường hợp dừng, đỗ sai quy định được xử lý trên địa bàn thành phố trong 11 tháng đầu năm, có một tỷ lệ lớn được phát hiện thông qua hình ảnh.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục khai thác hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp và các nguồn hình ảnh khác để xác minh, thông báo, xử phạt nguội đối với phương tiện vi phạm.

“ Qua công tác tuần tra, kiểm soát và tiếp nhận hình ảnh vi phạm do người dân cung cấp, lực lượng Cảnh sát giao thông sẽ xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ”, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cho biết.