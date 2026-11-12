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Chánh văn phòng Tỉnh ủy được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

| | Xã hội

HĐND tỉnh Thái Nguyên bầu ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 12/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Mười (kỳ họp chuyên đề), xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên).

Tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thành Minh sinh năm 1982, quê tại phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; thường trú tại phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, lý luận chính trị cao cấp.

Việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh được thực hiện sau khi bà Nguyễn Thị Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, thống nhất giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Minh và nhiều lãnh đạo khác được bầu giữ các chức vụ. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thái Nguyên).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh, các nội dung được xem xét lần này tập trung vào hai nhóm vấn đề là danh mục dự án đầu tư và công tác nhân sự.

Trong đó, việc kiện toàn nhân sự nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh liên tục, thông suốt, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và quản lý nhà nước trên địa bàn.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Y tế và ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương.

Kết quả, cả hai nhân sự đều được 100% đại biểu có mặt tán thành. HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung các Ủy viên UBND tỉnh theo quy định.

Văn Chương/VTC News

VTC News

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