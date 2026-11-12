Thi hành lệnh bắt tạm giam Lưu Quốc Anh SN 1994 để điều tra về số tiền 785 triệu đồng

Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 04 tháng đối với Lưu Quốc Anh (sinh năm 1994, trú thôn Hàm Trí, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Quốc Anh (Ảnh: Công an Đắk Lắk).

heo hồ sơ vụ án, trước đây Lưu Quốc Anh làm tài xế lái xe tải thuê cho anh Đỗ Nguyên (sinh năm 1983, trú phường Lái Thiêu, TP. Hồ Chí Minh). Do tính chất công việc và sự tin tưởng, anh Nguyên giao cho Quốc Anh trực tiếp quản lý 02 xe ô tô tải ben mang biển kiểm soát 36H-036.09 và 36H-036.53 để chở vật liệu phục vụ thi công dự án đường cao tốc qua địa bàn xã Xuân Thọ, tỉnh Đắk Lắk.

Đến tháng 4/2026, dù đã nghỉ làm tài xế, Quốc Anh vẫn nhận lời tiếp tục trông coi, quản lý 02 phương tiện trên. Tuy nhiên, trong thời gian này, do tham gia cờ bạc, Quốc Anh phát sinh các khoản nợ với tổng số tiền gần 700 triệu đồng và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản được giao quản lý.

Lợi dụng việc đang quản lý phương tiện, Quốc Anh tự ý đăng thông tin rao bán 02 xe tải ben trên mạng xã hội. Đến tháng 5/2026, đối tượng bán 02 phương tiện với tổng số tiền 785 triệu đồng. Theo kết quả điều tra, số tiền có được từ việc bán tài sản của chủ xe được Quốc Anh sử dụng để trả nợ cờ bạc và tiêu xài cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp nâng cao cảnh giác trong quản lý tài sản, nhất là đối với ô tô, máy móc và các tài sản có giá trị lớn. Khi giao tài sản cho cá nhân quản lý, trông giữ cần có biện pháp giám sát, ràng buộc trách nhiệm rõ ràng, tránh chỉ dựa vào sự tin tưởng cá nhân.

Người dân cũng cần nhận thức rõ những hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, cá độ. Việc sa vào cờ bạc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn có thể dẫn đến nợ nần, phát sinh các hành vi vi phạm pháp luật.

Đối với việc mua bán phương tiện, tài sản qua mạng xã hội, người mua cần kiểm tra kỹ giấy tờ, chủ sở hữu và nguồn gốc tài sản; thực hiện đầy đủ thủ tục mua bán theo quy định, tránh những rủi ro pháp lý và thiệt hại về tài sản.