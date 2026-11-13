Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận, chuyển tiền như sau

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, tình hình tội phạm rửa tiền diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Các đối tượng thường lợi dụng hoạt động đánh bạc trực tuyến, mạng xã hội và nhu cầu tìm việc làm để lôi kéo người dân tham gia vào đường dây luân chuyển tiền bất hợp pháp.

Một vụ án vừa được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố là ví dụ điển hình. Sau quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 người gồm Châu Quốc Việt (SN 2002, ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau); Trần Tuấn Hải (SN 1983, trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM) và Huỳnh Văn Long (SN 1981, ở thôn Đức Phổ, xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi “Rửa tiền”, quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025.

Người đứng tên tài khoản có thể đối mặt với nguy cơ bị điều tra về hành vi rửa tiền nếu tiếp tay cho các giao dịch bất hợp pháp. (Ảnh: HD)

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã tổ chức thành lập công ty, điều hành trang web đánh bạc trực tuyến tại khu vực Bavet (Campuchia). Người chơi muốn tham gia đánh bạc phải đăng ký tài khoản bằng tên đăng nhập, mật khẩu và liên kết với tài khoản ngân hàng cùng số điện thoại cá nhân.

Đáng chú ý, để có nguồn tài khoản ngân hàng phục vụ việc tiếp nhận và luân chuyển tiền đánh bạc, các đối tượng đã sử dụng Facebook, TikTok, Telegram... đăng tin tuyển dụng với những lời mời gọi hấp dẫn như “việc nhẹ, không cần kinh nghiệm, thu nhập cao”, mức lương khoảng 1.000 USD/tháng.

Tuy nhiên, công việc thực tế không như quảng cáo. Người được tuyển dụng bị dụ dỗ mở nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân rồi giao quyền sử dụng cho các đối tượng. Khi tiền từ hoạt động đánh bạc được chuyển vào những tài khoản này, người đứng tên phải trực tiếp xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt và thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo.

Việc sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên những người khác nhau giúp các đối tượng tạo ra nhiều lớp giao dịch lòng vòng, khiến dòng tiền trở nên phức tạp, gây khó khăn cho quá trình truy vết và xác định nguồn gốc tài sản bất hợp pháp.

Những giao dịch ngân hàng nào cần đặc biệt cảnh giác?

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng với các lời mời tuyển dụng yêu cầu mở nhiều tài khoản ngân hàng, nhận tiền hoặc thực hiện giao dịch chuyển tiền theo chỉ đạo của người khác, đặc biệt khi công việc được quảng cáo là không cần kinh nghiệm nhưng có mức thu nhập cao bất thường.

Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin, tư cách pháp lý của doanh nghiệp và bản chất công việc trước khi nhận lời. Tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, thẻ ATM; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân hay dữ liệu sinh trắc học cho người khác.

Đặc biệt, không đứng tên hộ thành lập doanh nghiệp, mở tài khoản hoặc nhận, chuyển tiền khi không biết rõ mục đích và nguồn gốc giao dịch. Việc trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học và chuyển tiền theo yêu cầu của người khác không đồng nghĩa với việc người đứng tên tài khoản được miễn trách nhiệm nếu tài khoản bị sử dụng vào hoạt động phạm pháp.

Trong trường hợp tài khoản bất ngờ nhận tiền từ người lạ hoặc phát sinh giao dịch bất thường, người dân không nên tự ý rút, sử dụng hay chuyển tiếp số tiền. Thay vào đó, cần liên hệ ngân hàng và thông báo cho cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn xử lý.

Đối với những người từng cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, cơ quan chức năng khuyến cáo cần chủ động rà soát lịch sử giao dịch, lưu giữ các tài liệu liên quan và kịp thời trình báo để phục vụ công tác xác minh, ngăn chặn và xử lý theo quy định.