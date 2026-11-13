Tất cả người dân có lương hưu, trợ cấp trên cả nước chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 12

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trong tháng 12 năm 2026 với nhiều điểm cần lưu ý về thời gian, hình thức nhận tiền cũng như việc tích hợp phương thức thanh toán mới qua ứng dụng VNeID.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu tháng 12/2026

Lịch chi trả được chia thành các hình thức cụ thể nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người thụ hưởng:

Chi trả qua tài khoản cá nhân (Thẻ ATM)

Các tỉnh, thành chi trả vào ngày làm việc đầu tiên (Ngày 1/12/2026 - thứ Ba): Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, An Giang.

Các tỉnh, thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai (Ngày 2/12/2026 - thứ Tư): Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Chi trả bằng tiền mặt tại các điểm cố định

Lịch chi trả chung có thể được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế tại từng địa phương. Người hưởng có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH hoặc bưu điện địa phương để nắm bắt thông tin chính xác nhất

Lưu ý: Các điểm chi trả phải đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu 6 giờ mỗi ngày để phục vụ người dân.

Nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID

Từ ngày 28/9, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành phương thức chi trả an sinh xã hội hiện đại, an toàn và thuận tiện, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Để tiến hành liên kết và nhận lương hưu trên ứng dụng VNeID, người hưởng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Người dân có thể thực hiện đăng ký theo quy trình 4 bước đơn giản sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Lưu ý: Sau khi gửi, hệ thống sẽ tiếp nhận yêu cầu và chờ xét duyệt. Kết quả xử lý sẽ được thông báo trực tiếp trên ứng dụng. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, bạn có thể kiểm tra chi tiết tại mục "Lịch sử đăng ký" để chỉnh sửa và thực hiện lại.