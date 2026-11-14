Hai công ty UAV vừa được Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang khảo sát có gì đặc biệt?

Hai đơn vị được Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang trực tiếp tới khảo sát là Công ty Realtime Robotics Việt Nam (RtR) và Công ty CP Gremsy.

Theo báo cáo của RtR, doanh nghiệp này đã xuất khẩu các sản phẩm UAV do người Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sang Mỹ, phục vụ cả thị trường dân sự và quốc phòng.

Đáng chú ý, hai dòng UAV HERA và VEGA sản xuất tại Việt Nam của công ty đã được Bộ Chiến tranh Mỹ phê duyệt miễn trừ khỏi lệnh cấm nhập khẩu đối với UAV sản xuất ngoài Mỹ.

Doanh nghiệp cho biết, đã làm chủ 94,4% công nghệ lõi, trong đó 55,6% đạt trình độ vượt trội so với thế giới. Các sản phẩm có tính đột phá, khả năng cạnh tranh cao so với những dòng UAV hàng đầu thế giới. Riêng UAV HERA có thiết kế gấp gọn, giúp giảm kích thước đến 14 lần.

Hiện, RtR sở hữu 5 bằng sáng chế được cấp tại Mỹ và Australia, cùng 9 hồ sơ sáng chế đang trong quá trình xét duyệt.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, đơn vị có khả năng tự chủ thiết kế, chế tạo và sản xuất đồng bộ nhiều thành phần cốt lõi của UAV như thân máy bay, bộ điều tốc điện tử (ESC), bộ pin thông minh và hệ thống quản lý pin (BMS), hệ thống điện tử, bộ ổn định hình ảnh (gimbal), camera, mô-đun truyền dữ liệu, bộ điều khiển từ xa và phần mềm.

Trong khi đó, được thành lập năm 2011, Công ty Gremsy chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các hệ thống ổn định hình ảnh (gimbal), cụm camera chuyên dụng (camera payload) và các giải pháp công nghệ tích hợp trên thiết bị bay không người lái (UAV), robot.

Hiện nay, Gremsy đã thương mại hóa hơn 68 sản phẩm, xuất khẩu sang hơn 65 quốc gia, với khoảng 95% doanh thu đến từ thị trường quốc tế.

Doanh nghiệp cũng thiết lập quan hệ hợp tác, cung cấp sản phẩm và giải pháp công nghệ cho nhiều đối tác quốc tế như Sony, Nokia, Mitsubishi Heavy Industries cùng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực UAV.

Tại Khu Công nghệ cao TP.HCM, Gremsy đang triển khai dự án nhà máy nghiên cứu, chế tạo và sản xuất module camera thế hệ mới. Dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm công nghệ cao trong nước, đồng thời thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp UAV và robot tại khu công nghệ cao.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang khảo sát tại Công ty Gremsy. (Ảnh: SGGP)

Về Khu Công nghệ cao TP.HCM, nơi đây hiện có 164 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư tương đương hơn 13,8 tỷ USD. Trong đó, 115 dự án đang hoạt động ổn định.

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá trị sản xuất sản phẩm công nghệ cao đạt 16,65 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu đạt 15,47 tỷ USD, tăng 5,9%. Giải ngân vốn đầu tư tại các doanh nghiệp đạt hơn 311 triệu USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ và bằng 77,87% kế hoạch.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, tiếp tục triển khai các chương trình phát triển vi mạch bán dẫn, khoa học - công nghệ và công nghệ sinh học; đồng thời nghiên cứu chương trình phát triển công nghệ, sản phẩm dựa trên thiết bị bay không người lái (UAV), phục vụ kinh tế tầm thấp.