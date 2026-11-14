Từng phải tạm dừng nhà máy Quảng Nam, Heineken nay tăng doanh thu trên 30% tại Việt Nam, phải xoay xở đáp ứng nhu cầu

Ngày 28/10/2026, tập đoàn Heineken công bố kết quả kinh doanh quý III với một điểm sáng lớn đến từ Việt Nam.

Theo báo cáo giao dịch quý III/2026, sản lượng bia của Heineken tại Việt Nam tăng trong khoảng 20–29% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu thuần tăng khoảng 30–39%. Kết quả này vượt xa diễn biến chung của thị trường.

Trong cuộc họp trực tuyến với các nhà phân tích cùng ngày, Giám đốc tài chính Heineken Harold van den Broek cho biết thị trường bia Việt Nam tăng trưởng ở mức một chữ số, với nhu cầu cải thiện ở cả kênh tiêu dùng tại chỗ như nhà hàng, quán bia và kênh bán lẻ mang về.

Điều đó có nghĩa Heineken đang tăng sản lượng nhanh hơn nhiều lần so với tốc độ mở rộng của toàn ngành.

Đây không phải kết quả đột biến của riêng quý III. Trong báo cáo bán niên công bố ngày 5/8, Heineken cho biết sản lượng bia tại Việt Nam đã tăng ở mức đầu khoảng 20–29%, còn doanh thu tăng ở mức cuối khoảng 20–29%. Việt Nam cũng là một trong những thị trường đóng góp quan trọng cho kết quả kinh doanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Động lực tăng trưởng đến từ những thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam.

Trong nửa đầu năm, riêng sản lượng thương hiệu Heineken tại Việt Nam tăng ở mức 40–49%, với đóng góp lớn của Heineken Silver. Tiger tăng ở mức 20–29%, được thúc đẩy bởi Tiger Crystal. Các thương hiệu Larue Smooth và Bivina cũng có kết quả tích cực tại miền Trung và miền Nam.

Sang quý III, Heineken Silver và Tiger Crystal tiếp tục là hai dòng sản phẩm dẫn dắt tăng trưởng.

Ban lãnh đạo tập đoàn xác định phân khúc bia cao cấp là một trong những nguyên nhân quan trọng giúp doanh thu tại Việt Nam tăng nhanh hơn sản lượng. Khi người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn các sản phẩm thuộc phân khúc giá cao, doanh thu trên mỗi đơn vị sản phẩm có thể cải thiện mà không nhất thiết phải tăng giá bán đồng loạt.

Sự bứt tốc hiện nay càng gây chú ý nếu nhìn lại những khó khăn mà Heineken từng trải qua tại Việt Nam.

Tháng 6/2024, doanh nghiệp thông báo tạm dừng hoạt động Nhà máy bia Heineken Quảng Nam tại Khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc. Trong văn bản gửi chính quyền địa phương, Heineken giải thích rằng ngành bia chịu tác động từ nhu cầu tiêu dùng suy giảm, buộc doanh nghiệp phải tối ưu hoạt động sản xuất.

Tại cuộc họp công bố kết quả quý III/2026, nhà phân tích Trevor Stirling của Bernstein đặt câu hỏi liệu đà tăng trưởng trên 20% tại Việt Nam có khiến Heineken đối mặt nguy cơ thiếu công suất sản xuất.

Ông Harold van den Broek khẳng định tập đoàn chưa gặp giới hạn về công suất. Heineken đã chuẩn bị các phương án nâng cấp năng lực sản xuất từ trước và có thể triển khai tương đối hiệu quả khi cần thiết.

Tuy nhiên, ông thừa nhận việc đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh không hề đơn giản. Đội ngũ Việt Nam phải điều phối nhiều hoạt động để bảo đảm nguồn cung.

Trước đó, năng lực sản xuất tại Việt Nam đã được Heineken mở rộng.

Tháng 4/2026, doanh nghiệp giới thiệu dự án mở rộng Nhà máy bia Đà Nẵng, với công suất thiết kế đạt 500 triệu lít mỗi năm, cao gấp 12,5 lần thời điểm bắt đầu hoạt động năm 2007. Nhà máy được trang bị dây chuyền đóng lon tự động có năng lực lên tới 130.000 lon mỗi giờ.

Tại phía Nam, Nhà máy bia Vũng Tàu từng được Heineken công bố có công suất 11 triệu hectolit mỗi năm sau đợt mở rộng năm 2022. Doanh nghiệp cũng đã có kế hoạch nâng công suất cơ sở này lên 16 triệu hectolit mỗi năm.

Một câu hỏi khác được giới phân tích quan tâm là liệu tăng trưởng sản lượng và cơ cấu sản phẩm cao cấp có giúp Heineken cải thiện lợi nhuận tại Việt Nam.

Giám đốc tài chính tập đoàn xác nhận doanh nghiệp đang hưởng lợi từ quy mô hoạt động lớn hơn, nhưng đồng thời tiếp tục tái đầu tư để duy trì tăng trưởng.

Trong nửa đầu năm 2026, lợi nhuận hoạt động của Heineken tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương tăng trưởng hữu cơ 17,7%, với đóng góp tích cực từ Việt Nam, Myanmar và Indonesia. Tập đoàn không công bố con số lợi nhuận riêng của hoạt động tại Việt Nam trong quý III.

Từ ngày 1/1/2027, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với bia tại Việt Nam sẽ tăng từ 65% lên 70%, trước khi tiếp tục tăng theo lộ trình đến mức 90% vào năm 2031.

Trong cuộc họp với nhà đầu tư, ông Harold van den Broek cũng thận trọng khi đánh giá tương lai. Ông cho rằng không nên mặc định mức tăng trưởng sản lượng trên 20% tại Việt Nam sẽ tiếp diễn trong quý IV.



