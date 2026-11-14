Dòng người đổ về Đông Anh

Hai khán giả Hùng Dương và Thu Hương gây chú ý với trang phục lấy cảm hứng từ tiết mục Thêu hoa dệt gấm tại chương trình Tinh hà say hi. Cả hai đều sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Hiện Hùng Dương sinh sống, làm việc tại Hà Nội, trong khi Thu Hương di chuyển từ Hải Phòng đến Hà Nội để tham dự concert. Chia sẻ về ý tưởng trang phục, Hùng Dương cho biết cả hai bắt đầu lên kế hoạch ngay sau khi đặt vé concert. Quá trình chuẩn bị kéo dài hơn một tháng, từ lựa chọn bảng màu, định hình phong cách đến tìm kiếm các món đồ phù hợp với concept của tiết mục. “Chúng tôi không đặt thiết kế riêng mà tìm kiếm từng món đồ ở nhiều cửa hàng khác nhau, sau đó phối lại sao cho đúng bảng màu và concept của bài hát. May mắn là quá trình chuẩn bị khá suôn sẻ, gần như món đồ nào mua về, khi mặc thử cũng đều phù hợp với ý tưởng ban đầu”, Hùng Dương chia sẻ với PV Tiền Phong.