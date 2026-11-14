'Mỹ nhân trăm tỷ' lấy nước mắt khán giả trong phim đang dẫn đầu phòng vé là ai?
Theo Ngọc Thanh/VTC News |
14-11-2026 - 20:07 PM |
Lifestyle
Đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ" của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nữ diễn viên này tiếp tục gây chú ý về nhan sắc lẫn diễn xuất.
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Theo Ngọc Thanh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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