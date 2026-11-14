'Mỹ nhân trăm tỷ' lấy nước mắt khán giả trong phim đang dẫn đầu phòng vé là ai?

Nữ diễn viên từng tâm sự cô không bao giờ cảm thấy hài lòng với mọi vai diễn của mình và luôn muốn tốt hơn. Theo Phương Anh Đào, đó là yếu tố cần để phát triển sự nghiệp dài hạn. “Những gì chưa tốt, bản thân luôn đau đáu, để tìm cách thay đổi, hoàn thiện nhất có thể ở dự án tiếp theo”, Phương Anh Đào từng tâm sự.