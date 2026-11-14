"Bé" Xuân Mai SN 1995 lên tiếng nhờ giúp đỡ

Mới đây, ca sĩ Xuân Mai (thường được biết đến là bé Xuân Mai) đã lên tiếng nhờ bạn bè đồng nghiệp và khán giả giúp đỡ trên con đường trở lại sự nghiệp ca hát.

Cô chia sẻ: "Nghe nói trend profile này đang hot nên bé Xuân Mai xin phép đu trend cho bằng chị bằng em.

Bé mới vào nghề với mong muốn trở thành ca sĩ nên nhờ các anh chị em giúp đỡ ạ. Điều gì quan trọng thì chữ to nhất nha cả nhà chú ý nha!".

Được biết, sau nhiều năm tạm ngưng sự nghiệp, rời xa sân khấu để lấy chồng sinh con, chăm sóc gia đình, thời gian gần đây, Xuân Mai đã có nhiều hoạt động để quay trở lại đường đua âm nhạc.

Sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự trở lại của cô kết hợp cùng "bé" Xuân Nghi, cũng là hiện tượng thần đồng âm nhạc một thời và hiện sinh sống tại Mỹ. Tuy nhiên, trong sản phẩm này, Xuân Mai chỉ đóng vai trò khách mời collab một vài câu ngắn và chưa đạt được hiệu quả truyền thông như mong đợi.

Vì vậy, Xuân Mai vẫn đang rục rịch chuẩn bị các dự án âm nhạc cho riêng mình để quay trở lại con đường ca hát.

Bố ruột Xuân Mai là ca sĩ Tuấn Cảnh từng tiết lộ, nhiều năm qua Xuân Mai vắng bóng vì phải chăm lo cho ba con nhỏ. Hiện tại, các con của Xuân Mai đã lớn nên cô có nhiều thời gian hơn cho bản thân. Vì vậy, Xuân Mai quyết định đi hát trở lại và hoạt động tích cực hơn trên mạng xã hội.

"Xuân Mai dạo này cũng chịu khó tương tác trên mạng xã hội. Con trai lớn của Xuân Mai mới có 12 tuổi mà tự quay, tự edit clip cho mẹ để đăng lên mạng xã hội. Nó tự làm hết các clip cho mẹ nó luôn, Xuân Mai chỉ việc vào quay rồi đăng lên. Nó còn tự vẽ tự trang trí hết bối cảnh trong các clip mẹ nó quay, nó giỏi lắm", Tuấn Cảnh từng chia sẻ trong một vlog.

Danh hài Thúy Nga cũng từng tiết lộ: "Xuân Mai bảo anh Tuấn Cảnh là cha ơi đừng bán bánh chưng, nem cua bể, đừng đi làm nữa cực lắm, để con đi hát kiếm tiền nuôi cha. Nghe thương lắm, có hiếu ghê!".

Bé Xuân Mai, tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai (sinh năm 1995), là một hiện tượng âm nhạc thiếu nhi nổi tiếng bậc nhất của Việt Nam vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Bắt đầu đi hát từ khi mới 2 tuổi dưới sự dìu dắt của cha là ca sĩ Tuấn Cảnh, cô bé nhanh chóng chiếm trọn tình cảm của khán giả qua loạt album đình đám như Con cò bé bé.

Với chất giọng trong trẻo, lém lỉnh cùng phong cách biểu diễn tự nhiên, Xuân Mai từng tổ chức thành công nhiều liveshow hoành tráng khi tuổi đời còn rất nhỏ.

Năm 2004, cô cùng gia đình sang Mỹ định cư để tập trung cho việc học tập và rời xa ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp tại quê nhà.